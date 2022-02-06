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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 05-02-2022

رمز الخبر: ۶۲۵۱۱
تأريخ النشر: 05 February 2022

أولاً: أحداث

* يديعوت: انفجار سيارة عند مدخل موشاف بيت شكما قرب عسقلان، والحادثة تصفية حسابات بين عصابات المافيا.

* المتحدث باسم الجيش: أصابة مركبة عسكرية بأعيرة نارية من قبل مسلحين فلسطينيين قرب يتسهار.

* وقع واللاه: إصابة جندي جراء رشق مركبته بالحجارة على شارع 446 مفرق عوفريم.

* موقع واللاه: مجهولون اشعلو النار في سيارة مستوطن في حي الشيخ جراح، وهذه هي المرة التاسعة منذ بداية العام.

* يديعوت: إطلاق 7 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين القدرات العسكرية لحركة حماس.

* موقع القناة 7: أكثر من 3000 مستوطن "اقتحموا" منطقة قبر يوسف في نابلس.

* قناة كان: مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار باتجاه نقطة عسكرية للجيش قرب نابلس دون وقوع إصابات.

* يديعوت: الكيان يسجل أكثر من 9000 وفاة جراء كورونا، ومنذ 22 كانون الثاني وحتى 3 شباط توفي حوالي 540.

* وزارة الصحة: وجود ما يقارب 300 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون شديدة العدوى BA2 أغلبهم من الذين عادوا من خارج الكيان.

* القناة12: إصابة وزير القضاء في الحكومة الإسرائيلية بفايروس كورونا.

 

ثانيًا: مواقف وآراء

* قناة كان: الهجوم اليمني على "إسرائيل" مسألة وقت وكيفية ويجب الاستعداد دفاعياً وهجومياً.

* القناة 13: رئيس الوزراء: في غضون عام سينشر الجيش الإسرائيلي نظام اعتراض بالليزر تجريبي على حدود قطاع غزة.

* موقع كيباه: الطائرة التي حط بها غانتس في البحرين، أصبحت أول طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تهبط هناك.

* معهد دراسات الأمن القومي: 66% من الجمهور أكثر قلقا بشأن التهديدات الاجتماعية الداخلية.

* قناة كان: رفع سعر استهلاك الكهرباء 5.7%، وسعر ليتر البنزين الى 6.71 شيكل في أعلى نسبة له منذ 7 أعوام.

* السفير السابق في الأمم المتحدة: تقرير منظمة العفو الذي يصنف إسرائيل انها دولة فصل عنصري مليء بالأكاذيب.

* -القناة 12: مسؤولون أمنيون حول حديث بينيت عن الليزر: هذا ذر للرماد في عيون الجمهور.

* إسرائيل اليوم: توقيع اتفاقية امنية بين إسرائيل والبحرين أثناء زيارة وزير الجيش الى البحرين.

* معاريف: محامو نتنياهو: قيام الشرطة بالتجسس على هاتف الشاهد الملك في "الملف 4000" هو بمثابة فضيحة.

* يديعوت: هرتسوغ بعد اجتماعه بحاكم دبي: دول أُخرى ستسير على خطى الإمارات وتنضم إلى اتفاقات أبراهام.

* إسرائيل اليوم: رئيس جهاز الشاباك 40% من المعتقلين البدو في النقب وُلدوا في عائلات أحد الوالدين فيها من المناطق المحتلة (حاصلين على الهوية الإسرائيلية) وهذا مقلق للغاية.

* القناة 12: بيني غانتس قدم أربع مقترحات عبر وسطاء مسؤولين في اليونيفيل إلى الجيش اللبناني تشمل الغذاء والوقود.

* يديعوت: بيني غانتس: لولا موافقة السعودية ما وصلنا لاتفاق سلام أمني مع البحرين.

 

ثالثًا: إجراءات

* قناة كان: استئناف التدريب لجنود الاحتياط في الجيش بعد إيقافه قبل حوالي ثلاثة أسابيع بسبب انتشار أوميكرون.

* قناة كان: زيارة رسمية لرئيس الدولة وزوجته الى الإمارات العربية.

* القناة 12: الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون التجنيد (أيد القانون 51 نائبا مقابل 48 معارضا).

* قناة كان: إسرائيل أتاحت لأول مرة لضابط من الجيش الأميركي المشاركة كمراقب في تدريب عسكري لسلاح الجو حاكى هجوماً على أهداف في إيران.

المصدر:تابناك

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