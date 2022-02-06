الشيخ ياسين: عمليات شد الحبال الجارية افسحت المجال أمام التدخلات الخارجية

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي أن "حال المراوحة التي تعيشها الحكومة وعدم وضع خطة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي ساهم في تفاقم الازمات، ما ولد التدهور الأمني في اكثر من منطقة عبر عمليات خطف وسرقة".

وتابع الشيخ ياسين في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور أن "على المسؤولين ان يصحو من سباتهم ويسارعوا لانقاذ البلاد قبل ان نصبح في خبر كان"، مؤكدا ضرورة توقف العبث المالي والقرارات غير المسؤولية التي تقضي على ما تبقى من امل بالحياة.

وأضاف أن "عمليات شد الحبال الجارية افسحت المجال للمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي والتي كان اخرها دخول سفارة عوكر بوقاحة وعلنية على خط الانتخابات النيابية التي لن تظهر الا وجه لبنان المقاوم والمدافع عن سيادته مهما كانت التدخلات".