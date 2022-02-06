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المتحدث باسم الحكومة يرد على عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية لفريق المصارعة الإيراني

إن امتناع الحكومة الأمريكية من إصدار تأشيرات لأعضاء فريق المصارعة الوطني الإيراني يكشف من جديد إن تغيير الحكومات لا يغير السلوك المعادي وغير القانوني للحكومة الأمريكية.
رمز الخبر: ۶۲۵۰۴
تأريخ النشر: 05 February 2022

اكد المتحدث باسم الحكومة ردا على عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرات لبعض أعضاء فريق المصارعة الوطني الإيراني ان تغيير الحكومات لا يغير السلوك المعادي وغير القانوني للادارة الأمريكية".

وكتب علي بهادري جهرمي على حسابه في تويتر يوم الجمعة: إن امتناع الحكومة الأمريكية من إصدار تأشيرات لأعضاء فريق المصارعة الوطني الإيراني يكشف من جديد إن تغيير الحكومات لا يغير السلوك المعادي وغير القانوني للحكومة الأمريكية.

يذكر انه وبسبب عدم إصدار تأشيرات دخول لستة من أعضاء المنتخب الوطني، ألغيت رحلة المصارعين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة للمباراة التي كانت من المقرر ان تجري في تكساس في حين دعا رئيس اتحاد المصارعة الإيراني فريق المصارعة الأمريكي للسفر إلى إيران.

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