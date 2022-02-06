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أضخم مشروع إستثماري في القطاع الصناعي؛

الحكومة تستثمر في مختلف المشاريع الصناعية

حيث تبلغ قيمة هذا المشروع العملاق 18.7 مليار دولار ليكون اضخم استثمار صناعي في تاريخ ايران كونه يشمل الاستثمار في سبع شركات ...
رمز الخبر: ۶۲۵۰۱
تأريخ النشر: 05 February 2022

بهدف توسيع الصناعات الوطنية وإنعاش الانتاج وخلق فرص العمل وكذلك نمو اجمالي الناتج المحلي، تعتزم الحكومة الايرانية الاستثمار في اضخم مشروع استثماري في تاريخ البلاد يشمل مختلف المجالات الصناعية بما فيها النفط والغاز والصلب.

وفي هذا الاطار تم تشكيل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تحت عنوان " مجموعة رواد التنمية الاقتصاد الوطني. وتم اعداد قائمة من 49 مشروعا لبدء الاستثمار فيه حيث تبلغ قيمة هذا المشروع العملاق 18.7 مليار دولار ليكون اضخم استثمار صناعي في تاريخ ايران كونه يشمل الاستثمار في سبع شركات وهي:

شركة مباركه للصلب في اصفهان (وسط).

الشركة الوطنية لصناعة النحاس.

مجمع جادر ملو الصناعي.

مجمع كل كهر الصناعي.

شركة الخليج الفارسي القابضة.

شركة بارسيان لقابضة للنفط و الغاز.

شركة توسيع الاستثمار في قطاع المناجم.

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