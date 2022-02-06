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صادرات الزبيب الايراني الى 24 دولة في العالم

وتقع مدينة ملاير في محافظة همدان في غرب ايران وتشتهر بزراعة العنت حيث هناك مزراع واسعة تتم فيها زراعة العنب.
رمز الخبر: ۶۲۵۰۰
تأريخ النشر: 05 February 2022

تشتهر مدينة ملاير في محافظة همدان غرب البلاد بزراعة العنب وانتاج الزبيب حيث تم تصدير الزبيب المنتج في هذه المدينة الى 24 دولة في العالم.

واعلن رئيس جمارك مدينة ملاير "ناصر تركاشوند" عن زيادة قيمة صادرات الزبيب من هذه المدينة خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 17٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واضاف تركاشوند لمراسل (إرنا) يوم الجمعة: إنه تم خلال هذه الفترة تصدير 19 مليونا و 250 ألف دولار من الزبيب من جمارك ملاير إلى 24 دولة حيث شهدت الصادرات نموا بنسبة 13٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
ويتم إنتاج أكثر من 50 الف طن من الزبيب سنويًا في ملاير مدينة العنب في ايران ويتم تصديرها إلى دول مختلفة.

وتقع مدينة ملاير في محافظة همدان في غرب ايران وتشتهر بزراعة العنت حيث هناك مزراع واسعة تتم فيها زراعة العنب.

وتم تسجيل العنب الايراني الذي يحصد في مدينة ملاير في منظمة الفاو كثاني تراث زراعي في ايران و الثالث و الخمسين ثراث زراعي في العالم.

كما تشتهر ملایر بأنها مدینة الأریكة والنّقارة الوطنیّة حيث هناك كثير من الفنانين وصناع الصناعات اليدوية یشتغلون فی مجال الأریكة والنّقارة.

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رایکم
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