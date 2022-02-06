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أية الله صديقي: الثورة الاسلامية فريدة من نوعها

واعتبر اقتدار ايران ومكانتها على الصعيد الدولي وثقلها الاقليمي الى جانب الشباب الايرانيين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية والاساتذة كنزا للبلاد.
رمز الخبر: ۶۲۴۹۸
تأريخ النشر: 05 February 2022

اعتبر خطيب صلاة الجمعة بطهران أية الله كاظم صديقي الثورة الاسلامية في ايران بانها فريدة من نوعها واضاف: ان هذه الثورة تتميز بخصائص تركت بصمتها في العالم.

وهنأ خطيب صلاة الجمعة بطهران اية الله صديقي ذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران واضاف ان الثورة الاسلامية في ايران تتميز بخصائص تركت تاثيرها على العالم وغير التاريخ والمناسبات الدولية.

وتابع قائلا نحن اليوم نمتلك القوة وتمكنا من احتجاز سفينة بريطانية والقاء القبض على جنود امريكية واسقاط مسيرة امريكية ونقدم الدعم لجبهة المقاومة في لبنان واليمن.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الى موضوع الاقتصاد المقاوم ولفت الى ان سماحة قائد الثورة الاسلامية دعا المسؤولين الى الاهتمام بالاقتصاد المقاوم.

واعتبر اقتدار ايران ومكانتها على الصعيد الدولي وثقلها الاقليمي الى جانب الشباب الايرانيين الذين حصلوا على الشهادات الجامعية والاساتذة كنزا للبلاد.

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