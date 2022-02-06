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الرئيس الايراني:

مصالح الشعب هي الاساس في العلاقات مع العالم

ان اراد احد في العالم معاداة الشعب الايراني سنقاومه وان مصالح الشعب هي الاساس في العلاقات مع دول الغرب والشرق.
رمز الخبر: ۶۲۴۹۷
تأريخ النشر: 05 February 2022

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان مصالح الشعب هي الاساس في العلاقات مع العالم، مشددا على ان من يعادي الشعب الايراني في العالم سنقاومه.

وفي اطار برنامج وثائقي عرضته القناة الثالثة في التلفزيون الايراني مساء الجمعة قال الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه قبيل توجهه الى موسكو في زيارة قام بها قبل فترة، في الاشارة الى تحليلات البعض حول استراتيجية العلاقات الخارجية للحكومة الثالثة عشرة وزيارات مثل الزيارة الى موسكو: ان هذه التحليلات غير كاملة عموما لانهم يتصورون بان الحكومة وضمن رؤيتها للغرب تريد ان تكون لها رؤية نحو الشرق ايضا.

واضاف: لقد كانت هنالك حالة من عدم التوازن في العلاقات الخارجية الايرانية يعود السبب فيه الى الرؤية احادية الجانب للغرب وادت التوقعات من الغرب الى جعل البلاد في حالة الانتظار والتوقف، لذا فاننا نريد ايجاد توازن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجميع الدول مع اولوية الدول الجارة.

وحين عودته من موسكو قال الرئيس الايراني: ان ايا من دول الغرب والشرق ان ارادت اقامة علاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس الاحترام المتبادل ورؤية المصالح المشتركة فاننا نرحب بمثل هذه العلاقات.

واضاف: ان اراد احد في العالم معاداة الشعب الايراني سنقاومه وان مصالح الشعب هي الاساس في العلاقات مع دول الغرب والشرق.

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