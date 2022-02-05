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ضيف الله الشامي يثمن تضامن الأشقاء في العراق مع الشعب اليمني

عبر ناطق حكومة الإنقاذ الوطني، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، عن تثمين اليمن قيادة وحكومة وشعبا، لتضامن الأشقاء في العراق والبلدان العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، مع الشعب اليمني.
رمز الخبر: ۶۲۴۹۵
تأريخ النشر: 05 February 2022

وقال ناطق الحكومة في كلمة وجهها لمهرجان حملة "أموالكم مسيرات" التي تقام في العراق دعما للشعب اليمني: أن هذه الحملة التي ينظمها شباب العراق تجسد روحية الإخاء والبذل والتضحية والفداء.. معبرا عن الشكر لشباب العراق وشباب الأمة وكل الأحرار المتضامنين مع الشعب اليمني وقضاياه، في العراق ولبنان وسوريا وإيران ومختلف دول العالم.
وأضاف" أنتم اليوم تجسدون المعنى الحقيقي لأخوة الدين والقيم والمبادئ التي هي أرقى وأسمى من أخوة الدم، فالدين هو الجامع، والقضية والمظلومية الواحدة هي منطلق الجميع، والكل اليوم يتحرك نصرة للمظلومين".
وأشار وزير الإعلام، إلى أن معاناة الشعب اليمني هي نفس معاناة الشعب العراقي وشعوب العالم الحر.. وقال" نحن اليوم كشعوب عربية وإسلامية، نعرف معنى الحرية والكرامة، وماذا يعني الانتماء إلى هذا الدين".
ولفت الوزير الشامي، إلى أن الشعب اليمني يقدر ويثمن عاليا كل هذه المواقف العظيمة وهذه الحملة التضامنية، ويدعو كل شعوب العالم المستضعفة وأحرار العالم، إلى السير على نهج الأشقاء في العراق، بما يعيد للأمة أخوتها ويجعل الجميع يستشعرون بعظمة الانتماء والأخوة.

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