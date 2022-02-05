النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

برلماني ايراني: ينبغي الرد بحزم على الاستكبار بانتاج محركات نووية

أكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني، فريدون عباسي، ضرورة الرد بحزم على الاستكبار العالمي من خلال صنع محركات نووية.
رمز الخبر: ۶۲۴۷۱
تأريخ النشر: 04 February 2022

وفي تصريح للوكالة الايرانية للأنباء فارس، تساءل عباسي: إذا ارادت الجمهورية الإسلامية الذهاب إلى القطب الجنوبي، لإجراء ابحاث هناك أو لرفع العلم الإيراني في القطب الشمالي، هل عليها أن تستأذن أحدا، ومن الذي قرر أن القطبين الشمالي والجنوبي تابعين للآخرين، وليس من حق ايران أن تكون حاضرة هناك؟ إذا كنا نريد الذهاب إلى سواحل وبحار مختلفة، فنحن بحاجة إلى استخدام المحركات النووية.
واضاف: تستخدم محركات المستقبل، كمحركات الشاحنات والقطارات وما إلى ذلك، الطاقة النووية ، أي أنها تجعل المحرك مغلقًا للعمل بالطاقة لعدة قرون؛ مما يميز المحركات التي تعمل بالطاقة النووية انه يمتلك قوة دفع عالية جدًا، وخاصة القدرة الحاملة.
واوضح عباسي: يمكننا بناء محطات محدودة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، بحيث يتم وضعها في حاوية يورانيوم عالي التخصيب وتشغيلها في محطة طاقة محدودة، كما يمكن نقلها على متن شاحنة.
واضاف غباسي: يسعى العالم إلى تقييد الجمهورية الإسلامية وممارسة الضغوط عليها عبر سبيلين ؛ الأول في مجال الاقتصاد والآخر هو في مجال القدرات العلمية والطاقة.
وتابع قائلا: اذا رأينا أنهم لا يسمحون ببيع نفطنا وغازنا، فذلك لأنهم لا يسمحون بمزيد من الاستثمار في بعض المجالات، لأنهم يريدون أن تظل الجمهورية الإسلامية تابعة لهم.
ومضى قائلا: رغم انف الاستعمار؛ سنواصل التطور وإذا تقدمنا ​​بفلسفة المقاومة، فإن عالم الاستكبار والاستعمار لن يفعل شيئًا ؛ إذا اقتصد الشعب في استهلاك انواع الوقود ولم يفرطوا في الاستخدام، فسنجتاز بالتأكيد الأزمة الاقتصادية.
واردف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني: إذا تمكن الشعب الايراني من الاقتصاد في استهلاك الوقود حسب الحاجة المطلوبة، فيمكننا تصدير الفائض، ويمكننا بسهولة دعم فريق التفاوض النووي، هذا هو بالضبط ما يُظهر القوة الناعمة للجمهورية الإسلامية ويزيد من رأس المال الاجتماعي للنظام من أجل مفاوضات ناجحة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
من هو الشخص الذي يهدد انتقال عرش السعودية إلى ابن سلمان؟
ضيف الله الشامي يثمن تضامن الأشقاء في العراق مع الشعب اليمني
كلمة للسيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء
الصدر يدعو لعدم التصويت لمرشح الرئاسة بهذه الحالة..
الحوثي يبارك للمنتخب المصري التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
حماس: عقد اجتماع 'المركزي' دون توافق يدل على 'أجندة مشبوهة'
بلومبرغ: أميركا تفتقر للمساحات الواسعة لاختبار أسلحة أسرع من الصوت
اصابات في صفوف الفلسطينيين اثر اندلاع مواجهات مع الإحتلال
لبنان يُودِع الأمم المتحدة رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية
بروفيسور عُماني يوجه نصيحة هامة لتحالف العدوان على اليمن
أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات
الحكيم يعلن عدم المشاركة في الحكومة ويحذّر من الزهد بـ "الحشد الشعبي"
انفوغراف: السياسة الأمريكية تجاه الجزائر
هاينريش بُل: أيقونة الـ«CIA» الثقافية
الشيخ دعموش : لا يجوز ان يبقى المواطنون رهينة بيد المتلاعبين بالدولار ويعانون من جشع التجار
مفهوم: الكيان المؤقت
رعب السيد نصر الله يأسر العدو في "بيت العنكبوت"
أردوغان يتهم الغرب بـ"مفاقمة" الأزمة الأوكرانية
انفوغراف: السياسة الأمريكية تجاه الجزائر
صور تنشر لأول مرة..الشهيد سليماني يوزع الحلوى على اطفال سوريا
الحركة الأمريكية في شمال افريقيا
أفق الصراع الروسي الأمريكي في الأزمة الأوكرانية
الشيخ دعموش : لا يجوز ان يبقى المواطنون رهينة بيد المتلاعبين بالدولار ويعانون من جشع التجار
المفتي قبلان: المطلوب حماية لبنان انتخابيا وسياسيا
برلماني ايراني: ينبغي الرد بحزم على الاستكبار بانتاج محركات نووية
مقتل أكثر من 350 عنصرا بـداعش خلال محاولة الفرار من سجن الحسكة
حماس: عقد اجتماع 'المركزي' دون توافق يدل على 'أجندة مشبوهة'
الكاظمي: مقتل زعيم "داعش" في سوريا امتداد لجهود القوات العراقية
الحكيم يعلن عدم المشاركة في الحكومة ويحذّر من الزهد بـ "الحشد الشعبي"
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها