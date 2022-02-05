نهاد المشنوق: بهاء الحريري يريد الثأر من والده وشقيقه

اعتبر النائب اللبناني نهاد المشنوق أنّ "لا أحد ينتهي في السياسة" في لبنان، في إشارة إلى إعلان رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تعليق العمل السياسي قبل أيام.

وكشف المشنوق من دار الفتوى أمس الخميس، أنه في عام 2017 (حين استقال الرئيس سعد الحريري من السعودية)، "انتظر شقيقه بهاء طويلاً مبايعةً عائليةً لم يحصل عليها"، مضيفاً أنه "يبدو كأنّ بهاء الحريري جاء ليأخذ ثأره من والده ومن شقيقه سعد".

وتابع: "أنا متأكّد أنّ تمنّياته ليست واردة إطلاقاً".

ورأى المشنوق أنّ "تجربة الرئيس الراحل رفيق الحريري ستظلّ مهبطاً اضطرارياً لكل من يريد التحليق بالعلم اللبناني، والنجاح والابتكار والتألّق، بدلاً من مشاريع الفتنة والحروب المذهبية والأوهام الجيوستراتيجية، والذهاب إلى الخارج وافتعال الحروب، وتحميل لبنان وحده المسؤولية والعبء والإفلاس والخراب والانهيار".

وفيما اعتبر أنّ "الباب مفتوح لكلّ من يريد العمل في الحقل العام. ولا أحد يمكنه أن يمنع أحداً"، لكنه أكد أنّ "الارتكاز إلى بطاقة الهويّة لا يعني أنّه قادر على قيادة المشروع وأنّه يملك القدرة، ويحمل الخبرة في معرفة مسيرة الوالد ومتابعتها".

وأشار إلى أنه سيتّخذ القرار النهائي في مسألة ترشّحه إلى الانتخابات النيابية عن بيروت "بالتشاور مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال أيام".

وتناول المشنوق علاقات لبنان مع دول الخليح بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، وأشار إلى أنّ "الموقف العربي وإن لم يظهر بعد، والخليجي تحديداً، إلا أنّ الأكيد أنّ الجواب الذي صدر عن الحكومة اللبنانية لا يجيب بشكل جديّ على أيّ سؤال طرح في المبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر​ المحمد الصباح قبل أسبوعين.

ويشار إلى أنّ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، أعلن عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل، مشيراً إلى أنه سيترك حرية الترشح للراغبين من "تيار المستقبل"، و"سيقدّم إليهم الدعم، سياسياً ومعنوياً"، ولن يقدّم الدعم المالي إلى أي مرشح.

في المقابل، أعلن بهاء الحريري استعداده لخوض المعترك السياسي في لبنان بعد عزوف أخيه سعد عن الترشح.

يأتي ذلك، بعد أن وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، في الـ29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مرسوماً دعا فيه الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب في الـ 15 من أيار/مايو للمقيمين، بينما ستجري الانتخابات في الـ12 من أيار/مايو للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، وفي الـ 6 والـ 8 من أيار/مايو لغير المقيمين بالأراضي اللبنانية.