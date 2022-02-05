فنزويلا تنفي مزاعم كولومبيا حول تدخلٍ روسي إيراني

علّق وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، على تصريحات نظيره الكولومبي، حول مزاعم "تدخل روسيا وإيران" في الوضع على حدود فنزويلا وكولومبيا، بأنه "تصريح غير لائق".

وكتب الوزير الفنزويلي على صفحته في "تويتر": "كولومبيا، البلد الذي حوّلته الأوليغارشية في بوغوتا إلى ملحق بالقيادة الجنوبية لأميركا، إلى مقر القواعد العسكرية الأميركية.. إلى شريك عالمي للناتو.. تناقش وتدين التدخل في شؤون فنزويلا.. عجباً".

وكان وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو قد زعم أمس الخميس، أن "تعبئة القوات الفنزويلية في المنطقة الحدودية، تجري بدعم من إيران وروسيا"، ووصفها بـ "التدخل الأجنبي".

وتتهم الحكومة الكولومبية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإيواء منشقين كولومبيين، وهو ما نفاه مادورو مراراً وتكراراً.

وقال مادورو العام الماضي إن حكومته ستكافح كل أنواع الجماعات المسلحة غير الشرعية القادمة من كولومبيا في الأراضي الفنزويلية خلال عام 2022. ونشرت السلطات الفنزويلية قوات مكافحة خاصة للهدف نفسه.

وسبق لمادورو أن وصف الجماعات التي يحاربها الجيش الفنزويلي على الحدود الكولومبية بأنها "إرهابية". كما اتهم الرئيس الفنزويلي السلطات الكولومبية بالتخطيط لهجمات جديدة ضد عسكريين في فنزويلا.