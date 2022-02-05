صور تنشر لأول مرة..الشهيد سليماني يوزع الحلوى على اطفال سوريا

شارك الشهيد الفريق قاسم سليماني اثناء فك الحصار عن بلدتي "نبل والزهراء" في سوريا من سيطرة التنظيمات الإرهابية، فرحته مع اطفال سوريا من خلال توزيع الحلوى على الاطفال.

وحاصرت التنظيمات الارهابية ومن بينها "جبهة النصرة" بلدتي نبل والزهراء منذ العام 2013،وكسر الحصار عن بلدتي نبل والزهراء في عام 2016 بعدما تمت السيطرة على قرية معرسة الخان" في ريف حلب الشمالي، و بذلك "قطع طريق الإمداد الرئيسي للمسلحين بين حلب وتركيا".

واستشهد الفريق قاسم سليماني مع رفيق دربه ابومهدي المهندس اثر جريمة إميركية غادرة وبامر من الرئيس الاميركي السابق الارعن دونالد ترامب قرب مطار بغداد عام 2020.