سريع يبارك عملية ألوية "الوعد الصادق" ضد الإمارات

مسؤولون عسكريون وحكوميون يمنيون، في حكومة صنعاء، يباركون استهداف الإمارات أمس بالطائرات المسيرة، التي تبنّت إطلاقها ألوية "الوعد الصادق".

بارك الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، "العملية الجهادية التي نفذتها ألوية الوعد الحق - أبناء الجزيرة العربية، ضد العدو الإماراتي يوم أمس الأربعاء".

وشكر العميد سريع، في تغريدة على "تويتر"، لـ"ألولية الوعد الصادق" هذا "الموقف المشرّف والمسؤول والمتضامن مع شعبنا العزيز ضد العدو الإماراتي العميل".

كما توجّه وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، بالشكر إلى ألوية "الوعد الصادق"، وذلك في تغريدة على "تويتر".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي الإماراتي.

وكان فصيل عراقي باسم "ألوية الوعد الحق" كان قد تبنّى إطلاق 4 مسيّرات فجراً نحو الإمارات، مؤكداً أن المسيّرات استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي.

وفي كلمة له اليوم، قال قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، إنّ " أوامر أميركية بريطانية إسرائيلية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن".

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أكد رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، اللواء الركن محمد الغماري، أنّ "القادم سيكون أشد وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت".

وقال الغماري إنّ "7 سنوات من العدوان والحصار كانت حافلة بالكثير من الإنجازات والانتصارات التي حققتها القيادة العليا والشعب اليمني"، لافتاً إلى أنّ "القوات المسلحة اليمنية شهدت نقلة نوعية في مختلف جوانب التصنيع العسكري المتطور".