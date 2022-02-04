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تقدير موقف؛

حادثة سجن غويران المسار والأهداف

رمز الخبر: ۶۲۴۵۳
تأريخ النشر: 03 February 2022

يسلّط تقدير الموقف الضوء على عملية اقتحام سجن غويران، شمال شرقي سوريا بلحاظ مسار عودة تهديد داعش وأهداف الحادثة بما لا تخدم إلا المصلحة الأمريكية.  وتقدّم الورقة مؤشرات عدة تدفع إلى وضع الاقتحام في خانة الفعل الأمريكي المتعمد ووصفه بالسيناريو الأمريكي المركّب. وتبرز أهمية الورقة في ما تعتمده من خط بياني لعودة التهديد وفق المصادر الرسمية الأمريكية في قراءة الحادثة، وما تحدّده من فرص وفّرتها الحادثة للقوات الأمريكية، ومن تهديدات أفرزتها على النظام السوري وحلفائه. هذا، وتعدّ الخلاصة الحادثة مسعىً أمريكيًّا يؤذن بدخول المنطقة مرحلة جديدة من الفوضى واستنزاف قوى محور المقاومة، وتطرح بعض التوصيات الجديرة بالاهتمام.

 

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