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غانتس: اتخذنا قرارًا بتقوية السلطة وإضعاف حماس

قال بيني غانتس وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي"، إن الحكومة الحالية اتخذت قرارًا بتقوية وتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة حماس، وصياغة تحركات بالتنسيق مع رئيس السلطة محمود عباس.
رمز الخبر: ۶۲۴۵۱
تأريخ النشر: 03 February 2022

وبين غانتس، مساء الأربعاء في كلمة مسجلة له أمام المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أنه خلال العام الجديد سيعمل على دفع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، من خلال تعزيز العلاقات الأمنية ولاقتصادية، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر المقبلة ستصاغ التحركات المقبلة مع أبو مازن، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وفي 29 ديسمبر الماضي، التقى عباس، غانتس في منزل الأخير في تل أبيب، وتعهد الأول خلال اللقاء باستمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة في الضفة الغربية.

وبشأن غزة، قال غانتس: إن "قواته ترد بقوة عند الضرورة، وتعمل في المقابل من أجل هدوء طويل الأمد وإعادة الإسرائيليين المفقودين (الجنود الأسرى) لدى حماس بغزة"، حسب زعمه.

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