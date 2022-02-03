وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي: استمرار حرب اليمن ليس في مصلحة أي طرف

وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وخلال هذه المباحثات، وصف وزير الخارجية الإيراني، العلاقات بين البلدين بأنها إيجابية ومتنامية، وذكر أنه جرت لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى الأزمة في اليمن، وقال: نعتقد أن استمرار الحرب وتصاعد الاشتباكات والخلافات ليس في مصلحة أي طرف أو المنطقة.

واعتبر أمير عبداللهيان، تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة تهديدا لجميع الدول والمنطقة. وقال، يجب بذل الجهود للحيلولة دون أن تجد أسباب خلق الأزمات موطئ قدم في المنطقة.

بدوره أكد وزير الخارجية الإماراتي خلال هذه المباحثات أن دولة الإمارات جادة في تطوير علاقاتها مع إيران وتعتبر استمرار المحادثات الثنائية في مختلف المجالات أمراً ضرورياً.

وبشأن الأزمة السياسية في اليمن، أوضح وزير الخارجية الإماراتي: نحاول تشجيع جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي بدعم من الأمم المتحدة.