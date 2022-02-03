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الإمارات تعلن اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي، وفصيل عراقي باسم "ألوية الوعد الحق" كان تبنّى إطلاق 4 مسيّرات فجراً إلى الإمارات.
رمز الخبر: ۶۲۴۳۹
تأريخ النشر: 03 February 2022

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي الإماراتي.

وكان فصيل عراقي باسم "ألوية الوعد الحق" كان قد تبنّى إطلاق 4 مسيّرات فجراً نحو الإمارات، مؤكداً أن المسيّرات استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت نشرة "بريكينغ ديفينس" الأميركية عن عزم الإمارات على شراء نظام رادار متطور  "غرين باين" إسرائيلي الصنع، ضمن منظومة "آرو" لاعتراض الصواريخ الباليستية، وذلك بعد أيام من إعلان القوات اليمنية استهداف العمق الإماراتي بعملية عسكرية واسعة.

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