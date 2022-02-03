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وزير حرب الكيان الإسرائيلي يصل البحرين

وصل وزير حرب الكيان الإسرائيلي بيني غانتس ، اليوم الأربعاء ، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له ، حيث من المتوقع أن يوقع اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني بين الكيان الإسرائيلي والبحرين .
رمز الخبر: ۶۲۴۳۶
تأريخ النشر: 02 February 2022

وأفاد مراسل موقع "والا" الإسرائيلي باراك رافيد في تغريدة عبر "تويتر" بأن "غانتس وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة. هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الحرب الإسرائيلي للبحرين. ومن المتوقع أن يوقع غانتس اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين".
من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال غانتس في مطار العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة الأسطول الأميركي الخامس.
وقالت إن "الوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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