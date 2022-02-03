الإمارات تعتزم شراء نظام رادار إسرائيلي لاعتراض الصواريخ الباليستية

أفادت نشرة "بريكينغ ديفينس" المتخصّص في الشؤون التسليحية، بعزم الإمارات على شراء نظام رادار متطور "غرين باين"، نموذج ELM-2080S، إسرائيلي الصنع، ضمن منظومة "آرو" لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وأوضحت النشرة أن سفارة أبو ظبي أجرت اتصالات مع وزارة الأمن الإسرائيلية لبحث مسألة التزوّد بالنظام الراداري، يعزّزه شراءها نظماً سيبرانية سابقاً.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن نشر منظومات دفاعية جوية في الإمارات "سيكون الحجر الأساس لمنظومة دفاع جوي إقليمي في الخليج"، وسيعطي إنذاراً مسبّقاً لـ"إسرائيل".

وقالت إنّ"إسرائيل تخشى أن يكون استهداف الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات اليمنية تدريباً حيّاً لمهاجمة إسرائيل لاحقاً".

وتناول الإعلام الإسرائيلي غير مرة استعداد "إسرائيل" لمساعدة الإمارات أمنياً، وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كذلك، "استعداد إسرائيل لتزويد الإمارات بالمساعدة، استخبارياً وأمنياً"، بعد العملية النوعية التي نفّذتها القوات المسلحة اليمنية في العمق الإماراتي، والتي تسبّبت في قلقٍ من تعرّض "إسرائيل" لهجماتٍ بطائرات مُسيّرة مماثلة لهجوم اليمنيين على مواقع حسّاسة في الإمارات، وكشفت عن إجراء خبراء عسكريين إسرائيليين اتصالاً مع القيادات العسكرية في الإمارات لعرض المساعدة في التحقيق.

التخوّف الإسرائيلي جاء بعد الرد اليمني على مشاركة الإمارات في الحرب ضد اليمن، والذي تمثل في قصف مواقع حسّاسة في أبو ظبي.

المصدر:وكالات+الميادين