تقرير رصد القنوات العبرية 02-02-2022

يستعرض برنامج العين الاسرائيلية الذي تبثه قناة العالم الاخبارية، تقارير تنتجها القنوات العبرية، والتي تسلط الضوء على ابرز الأحداث والمواقف التي يمر بها الكيان الصهيوني. وينتج عن هذا البرنامج، تقرير رصد القنوات العبرية، يتم نشره عبر تابناك .

▪︎التقرير الأول – القناة: يوتيوب (Alex Tseitlin)

*يكفي أن تقاتلنا إيران 4 أشهر ونحن نسقط

المقدم: /اللواء:

ــ (V.O) ــ المقدّم: أريد ان أتحدث معك باختصار عن التهديد الإيراني. كلنا نتحدث عن قنابل نووية، وأنا أفهم ماهية خطر السلاح النووي. هذا ليس سؤالي. سؤالي هو: لحظة تكون لإيران قنبلة ذرية، قدرة نووية، ما الذي سيتغير في ميدان القتال العادي؟.. هل سيؤثر هذا؟

ــ (V.O) ــ اللواء احتياط غيرشون هاكوهِن (قائد الكليات العسكرية سابقًا): الأمر مرهونٌ بنا. لحظة نكون نحن غير مستعدين، مسبقًا، لأخذ مجازفات، نحن عُرضة لابتزاز، وهذا يبدأ بنا ولا يبدأ أصلًا بما لديهم. الآن، إذا امتلكوا نووي، وأمكنهم استخدامه من اجل إدخاله إلى معادلة التهديدات – القول لنا: إذا قمتم بالمزيد من الإحباط لنقل أسلحة، في البوكمال – التي هي نقطة العبور من العراق إلى سورية – تذكّروا ان لدينا نووي؛ وهذا لا يناسبكم تمامًا. هذا يمكن ان يشلّنا. من هذه الناحية، لا شك ان عنصرًا جديدًا دخل إلى منظومة التهديدات ومعادلة المخاطر ضمن منظومة اعتباراتنا. لكن هذا سيفرض علينا ان نُعيد صياغة لعبتنا من جديد. وهنا، ليس أكيدًا ان قيادتنا والمجتمع الإسرائيلي مستعدّان لهذا. مرة أخرى، هذا يذكّرنا ان الحرب قبل كل شيء، قبل ان نفهم ما هي منظومة السلاح وما هو تخصيب اليورانيوم، هي حدث ثقافي، ما هي منظومة طموحات الأمة. هناك عالم كامل في داخل هذه القصة. الحرب هي ظاهرة ثقافية، وليست ظاهرة مهنيين ومستخدمي أسلحة.

ــ (V.O) ــ المقدّم: إيران بلد أكبر منّا بكثير وأحد أسباب صنعنا سلامًا مع مصر بعد حرب 1973 هو اننا فهمنا انه لا يمكن مواجهة بلد كبير لأن جيشنا هو جيش نظامي لكن جزئيًا، ومن أجل الوصول إلى كامل قوتنا نحن بحاجة لتجنيد الاحتياط. الآن دول، مثل مصر، مثل إيران، لديها جيش نظامي ضخم ويمكنه القتال من دون أن يعطّلوا حتى كل البلد. في سنة 1973 إسرائيل توقفت ولم تفعل شيئًا خلال الحرب.. وفي مصر كل شيء كان على ما يرام. لأن جيشهم النظامي مستعد دائمًا لحرب. اليوم نفس الشيء تجاه إيران. حرس الثورة فقط هو 300 ألف جندي. إنهم يفوقوننا في كل المقاييس. كيف يمكننا أصلًا أن نواجه؟ إذ أنهم ليسوا بحاجة لهزيمتنا، يكفي أن يقاتلونا أربعة أشهر ونحن نسقط.. كما انه ليس لدينا أسلحة للقتال أربعة أشهر.

ــ (V.O) ــ هاكوهِن: علينا من جهة مواصلة إنتاج موازَنة بين حياة طبيعية، ازدهار ونمو، ومن جهة أخرى عدم إنكار ما يستوجب الخوف. هذه ليست قصة سهلة. من هذا المنظور، القيادة الإسرائيلية يجب ان تكون موحّدة في خصائصها. هنا، مطلوب كاريزما روحية لأننا نقف أمام أعداء قادتهم يأتون بكاريزما روحية. يحيى السنوار وهنية لديهما كاريزما روحية. ونصر الله لديه كاريزما روحية. وفي إيران هناك قادة لديهم كاريزما روحية – أقل أو أكثر، لكن في القيادة العليا هناك قدرات لا يجوز الاستخفاف بها. من هذه الناحية، نحن بحاجة للعودة إلى الأساس الذي يقول: وجودنا هنا مشروط بأن نحيى صحيحًا. ماذا يعني ان نحيى صحيحًا؟. إنه اجتماع أسبابٍ جمّة أوصلتك إلى وضعٍ بحيث ان قدراتنا القليلة أوصلتنا إلى توازنٍ ما مع من هو أكبر منّا. وهذا يفرض إبداعًا ضخمًا للمرة القادمة. من هذه الناحية، توصيف الوضع بأنه غير متماثل وعدم القدرة على حلّه بصورة لا-متناظرة هو نقطة انطلاقنا. هذا يعني انه يجب ان يكون هنا إبداعٌ استراتيجي.. هذا تحدٍ هائل.

▪︎التقرير الثاني – القناة: 12

*قلق من الدورية الجوية الروسية-السورية

المذيع: /المراسل:

ــ (V.O) ــ المذيع: نبدأ مع إشارة مقلقة من الحدود الإسرائيلية – السورية. هذه هي الصور التي ترد إلينا من هناك: توثيق أصدره الإعلام الروسي، وهو دورية جوية مشتركة روسية – سورية، وبحسب التقرير الروسي إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا. وهذا يحدث قريبًا جدًا من الحدود مع إسرائيل.

ــ (V.O) ــ المذيع: أنت تنضم إلينا مع هذه الصور التي تثير غير قليلٍ من الاهتمام في الساعات الأخيرة عندنا في إسرائيل – ما الذي يجري هناك؟

ــ (V.O) ــ يارون شنايدر (مراسل الشؤون العربية): نعم، كما قلتَ، إنها المرة الأولى التي يقوم فيها طيارو سلاح الجو الروسي، المتمركزون في سورية، بدورية (شتركة مع نظرائهم من الجيش السوري. بحسب التقرير في الإعلام الروسي هذا حدث في أجواء نهر الفرات، وكذلك قريبًا من حدودنا، في منطقة الجولان السوري. طبعًا هذا قريب من حدودنا، ونحن أيضًا أصحاب شأن في هذه القصة. لكن بالإجمال أعتقد انه توجد هنا رسالة موجّهة لعدة اتجاهات. اولًا، من المهم للروس التوضيح ان الأجواء السورية ليست سائبة. وهم يعملون على إعادة بناء نظام الأسد، وكذلك تعزيز سيادته في السنوات الأخيرة، منذ تدخلهم العسكري في سنة 2015، أولًا من خلال نصب منظومات دفاع جوي والآن أيضًا من خلال هذه الخطوة التي تبث إشارة لكل الأطراف: هناك حدود لمدى إمكانية العمل بصورة حرة، ويجب بداهةً مشاورتنا كوننا نسيطر على السماء – وبداهةً هذا يتصل بإسرائيل أيضًا.

ــ (V.O) ــ المذيع: نعم، والخشية في إسرائيل، بطبيعة الحال، هي ان الاتصالات الهادئة التي أجريناها في السنوات الأخيرة مع الروس – التزام الصمت، موافقة على استمرار الأنشطة – انتهت؟ ويجدر القول انها ساحة لعب خطيرة من ناحيتنا..

ــ (V.O) ــ شنايدر: اعتقد انه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ان هذا يمكن ان ينتهي. بل العكس، أعتقد انه فيما خص ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة، عندما رأينا، بحسب تقارير أجنبية، هجماتٍ في اللاذقية وشتى الأهداف الاستراتيجية الحساسة، ربما لم يسكت الروس كليًا لكنهم بالتأكيد لم يتذمّروا من ذلك كما كان في الماضي. وأمر إضافي من الجدير الإشارة إليه في هذا السياق: إنها ليست تحديدًا إشارة إيجابية تجاه إيران، المتورطة هي أيضًا عسكريًا في سورية، وللروس مصلحة في طردها. حاليًا، من المهم للروس التوضيح ان رب البيت هو بالنسبة لنا الأسد. وفقط أمر واحد فيما خص السياق العالمي، الذي هو مهم بالفعل. هذا ينضم إلى سلسلة رسائل يبعثها الروس في الأسابيع الأخيرة، على خلفية التوتر المتزايد على الحدود مع أوكرانيا، وهي موجّهة إلى البيت الأبيض: يجب الحذر كثيرًا من المس بالمصالح الروسية.

ــ (V.O) ــ المذيع: من الواضح ان نقل الرسائل لا يقفز عنّا.

▪︎التقرير الثالث – القناة: 12

*قصف الإمارات: أميركا ليست أقل قلقًا منّا

المذيع: /المراسل:

ــ (V.O) ــ المذيع: الحوثيون أطلقوا صاروخين بالستيين من اليمن إلى أبو ظبي. حدثٌ خطير ثانٍ خلال وقتٍ قصير جدًا، وهم يشيرون أيضًا إلى انهم قادرون على استهداف إيلات.

ــ (V.O) ــ المذيع: الصواريخ اعتُرضت لكن هذه المرة الحوثيون / الإيرانيون يواصلون القصف، لأنهم في الإمارات لم يفهموا الرسالة من الهجوم السابق؟!

ــ (V.O) ــ يارون شنايدر (مراسل الشؤون العربية): أنظر، إنه ثاني حدث هجوم بواسطة صواريخ بالستية ضد أبو ظبي في غضون أسبوع. ما يعني ان التصعيد هناك مستمر، وتهديد المتمردين الحوثيين في اليمن هو توسيع مدى الهجمات وضرب أهدافٍ إضافية، بما في ذلك تهديدهم في الأيام الأخيرة باستهداف مواقع سياحية في الإمارات، طالما استمرت هجمات الأخيرة. ما يعني أن القصة هناك آخذة في التعقّد. الإمارات والسعودية تهاجمان بطائرات أهداف الحوثيين، وهذا لا يمنع الحوثيين بل ويحثّهم على مواصلة شن هجمات بواسطة ترسانة لا بأس بها من الصواريخ على أبو ظبي. هذا يذكّر شيئًا ما بالجبهة التي فُتحت بيننا وبين المنظمات في غزة. فيما التهديد – وكما قلتَ سابقًا – هو توسيع المدى. كما سمعنا في السنوات الأخيرة، انهم قادرون على بلوغ حدود إسرائيل. لديهم قدرة تُقلقنا كثيرًا، وقد جرى الحديث عن هذا في الأيام الأخيرة. ونحن نرى انهم ينفّذون تهديداتهم، ولذلك هذا الأمر لا يقلقنا نحن فقط. نقول فقط انهم في الإدارة الأميركية يرون وهم ليسوا أقل قلقًا منّا، لكن في هذه الغضون لم يفعلوا شيئًا في هذا الشأن، وربما هذا أيضًا – كيف نقول هذا – يمنح الحوثيين شعورًا بأنهم يستطيعون ان يستمروا كما يحلو لهم في إطلاق صواريخهم نحو الإمارات.

▪︎التقرير الرابع – القناة: كان

*بين غزة وإيران واليمن

المذيع: /المراسل:

ــ (V.O) ــ المذيع: حدث هذا أخيراً. كما نذكر، هجوم طائرات مسيّرة على مرفأ في أبو ظبي، وكذلك على منشاة في المطار. والآن، استجابة مثيرة للاهتمام تحديدًا في غزة بصورة غير متوقعة تأييدٌ للحوثيين من اليمن الذين تبنّوا مسؤولية هذا الهجوم ضد الإمارات. أولًا، ما الذي جرى؟

ــ (V.O) ــ روعي كايس (مراسل الشؤون العربية): أنظر، ما يجري في غزة؛ هجوم الحوثيين في الإمارات – هناك تزايد لهجمات السعودية والإمارات في اليمن. الهجوم الأهم كان في شمال اليمن، منطقة صعدة، 80 قتيلًا و260 جريحًا، مشاهد قاسية جدًا. هذا يثير أيضًا الشارع الغزاوي. الجهاد الإسلامي نظّمت تظاهرة دعم للحوثيين. لنستمع إلى الشعارات، وبينها شعار الموت للعائلة المالكة السعودية – لا أقل. فلنشاهد.

( T ) ــ خالد البطش (مسؤول في الجهاد الإسلامي)

ــ (V.O) ــ كايس: لنذكّر بأن الجهاد الإسلامي وكيلة إيرانية، كما تعلم، والحوثيون كما تعلم هم في نفس المعسكر.

ــ (V.O) ــ المذيع: هذه هي، نحن بحاجة لأن نعرف من ضد من. عذرًا، اشرح لنا الأمر. من هاجموا المنشآت في أبو ظبي في الإمارات هم الحوثيون المدعومون من إيران في إطار الحرب الأهلية في اليمن.

ــ (V.O) ــ كايس: صحيح، بالضبط. والسعوديون والإماراتيون يهاجمون ردًا، وعندها الغزاويون، المدعومون من إيران في غزة، يتظاهرون من أجل وكلاء إيران في اليمن، بحسب الظاهر. عمليًا هذه هي القصة. انظر، إنها قصة مثيرة جدًا للاهتمام وهذا بعد ان قال المسؤول في المنظمة، محمود الزهار، في مقابلة، إن من حق الشعب اليمني الدفاع عن نفسه ضد السعوديين، حتى انه شبّه هجماتهم في اليمن بالهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. أنظر إلى ما يجري على الشبكات الاجتماعية: غضب في دول الخليج على حماس. شاهد هذا الكاريكاتور الذي وجدناه للفنانة الإماراتية آمنة الحمدي. أنظر: إسرائيل تدين الاعتداء على الإمارات وحماس تُكرم الحوثيين.

ــ (V.O) ــ المذيع: سؤال: إذا لم تتدخل حماس، هذا لا يُفسّر في إيران بأنه عدم دعم لإيران؟ فيما حماس تدعمها إيران..

ــ (V.O) ــ كايس: صحيح. أُذكّر ان هناك معتقلون لحماس في السعودية. وعليه، السعوديون لديهم أوراق مساومة لحماس، وكما تعلم هذه الصور لن تؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي حماس بصورة أسرع.

▪︎التقرير الخامس – القناة: معهد ابحاث الامن القومي

*يجب ان نكون مستعدين لإمكانية اتفاقٍ سيء

الرئيس:

ــ (V.O) ــ درور شالوم (رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقاً): جناب الرئيس هيرتسوغ، إيران تواصل السعي يوميًا لأن تُنتج من حول إسرائيل غلافًا من النيران الدقيقة، وليس تحديدًا من سورية ولبنان، بل أيضًا من مناطق أخرى تتحدانا 360 درجة تقريبًا. في هذا السياق، نحن نعتقد ان التعلّق المتزايد بالولايات المتحدة هو ذو شأنٍ مهم جدًا – وأنا لا أقول هذا في سياقٍ سلبي بالضرورة، لكن يجب أخذ هذا بالحسبان. هذا استطلاع يُجريه المعهد، ويمكن ان نرى فيه: اولًا: لدى سؤال المستَطلعين، الغالبية تعتقد ان التهديد الداخلي أكبر من الخارجي. لكن عندما تدخل إلى المنطقة الخارجية، ترى ان إيران هي بالفعل في المرتبة الأولى، لكن ما هو بالأحمر هو المشكلة الفلسطينية، التي هي النزاع والعمليات الإرهابية وحماس والعزلة السياسية. ولذلك، أيضًا في تحليل الاستطلاعات، هناك فهم بأن التحدي ليس إيرانيًا فقط. فيما خص إيران، نحن نقول: أولًا، يجب تنسيق مع الولايات المتحدة. ليس انه "لا داعي للقلق"، لكن التنسيق مع الولايات المتحدة هو أمر حاسم، أيضًا في سناريو تسوية، اتفاق نووي ما، او بداهةً في سيناريو عدم اتفاق. نحن نعتقد انه يجب ان نكون مستعدين لإمكانية اتفاقٍ سيء، الذي هو أيضًا ليس مصلحة إسرائيلية، ولهذا تبعات في الرقابة والمتابعة والجهوزية، وبالتأكيد خيار عسكري، نحن نعتقد أنه يجب ان يكون واسعًا. لأن سيناريو مواجهة مع إيران لن يكون بالضرورة في سياق أجهزة الطرد المركزي بل يمكن ان تندلع أيضًا من الساحة الشمالية، غلاف النار الذي يحاول الإيرانيون إنتاجه ضدنا. الأمر الأخير هو مواءمة المعركة بين الحروب. نحن نقول انه يجب مواءمتها لأنه علينا إنتاج معركة استراتيجية ليس فقط في المنطقة السورية بل في مناطق أخرى أيضًا.

▪︎التقرير السادس – القناة: 14

*نحن في خطر وجودي حقيقي

المذيع: /اللواء:

ــ (V.O) ــ المذيع: بنظرك، هل هناك من خطر وجودي على دولة إسرائيل؟

ــ (V.O) ــ اللواء في الاحتياط اسحاق بريك (مفوَّض شكاوى الجنود سابقاً): نحن في خطرٍ وجودي حقيقي وحان الوقت ولا يمكن انه على مدى سنوات لا نقاشات في المجلس الوزاري المصغر السياسي – الأمني. لا نقاشات حول ما الذي يجري هنا. الكورونا احتلت جدول أعمالنا. الكورونا قصة مهمة، لكن قصة التهديد الوجودي، حيث يهدد دولة إسرائيل كل ما أصبح من حولنا من أسلحة تقليدية، هي قصة أكثر خطورة. النووي الإيراني، الذي يريد الإيرانيون الارتباط به، جاء ليخدم أمرًا واحدًا: ميزان رعب مع إسرائيل. وعندما يكون لهم ميزان رعبٍ مع إسرائيل، سيفهمون ان إسرائيل لن تجرؤ على أن تطلق النار عليهم أو إطلاق نووي لأنه عندها سيطلقون علينا، وعندها يمكنهم تفعيل الرد التقليدي الذي هو مثل قنبلة نووية لكن من دون تفجيرٍ نووي، وسيخلّف هنا دمارًا رهيبًا. شعب إسرائيل لم يفهم هذا بعد. أنا أقول: اليوم يتحدثون عن هجومٍ إسرائيلي. أتعلم لماذا لم يتم تنفيذ هجومٍ إسرائيلي على المفاعل النووي الإيراني قبل 10 – 15 سنة؟

ــ (V.O) ــ المذيع: لماذا؟

ــ (V.O) ــ بريك: لأنه كان هناك خشية داخل الحكومة من سقوط مئات القتلى الإسرائيليين، وما قالوه هو انه كحدٍ أقصى سينجحون في تأخير البرنامج النووي الإيراني لعدة سنوات ثم يعود، فلماذا التضحية بهذا العدد من الناس. اليوم سيكون هناك 100 ضعف من القتلى والخسائر البشرية..

ــ (V.O) ــ المذيع: يعني ان قصة الهجوم في إيران ليست ممكنة فعليًا.

ــ (V.O) ــ بريك: اليوم الإمكانية أقل بكثير مما كانت عليه حينها. ربما تسبب تأخير معين، لكن هذا التأخير سيؤدي إلى أن يسقط علينا كل هذا التشكيل من حولنا. في الختام، إذا كنتَ تسألني، دولة إسرائيل يجب عليها ان تقيم مع الدول الأوروبية حلف ناتو ضد الإيرانيين. هناك حلف ناتو ضد الروس. لوحدنا، لا يمكننا إنجاز المهمة.