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ارتباط متزعم زمرة حركة النضال الارهابية بالمخابرات السعودية تحت غطاء اداء مناسك الحج

عقدت الجلسة الثالثة من محاكمة "حبيب فرج الله تشعب" الملقب بـ "حبيب أسيود" متزعم زمرة "حركة النضال" الإرهابية ، في فرع 26 من محكمة الثورة الإسلامية برئاسة القاضي أفشاري.
رمز الخبر: ۶۲۴۲۷
تأريخ النشر: 02 February 2022

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، أن الجلسة الثالثة من محاكمة  "حبيب فرج الله تشعب" الملقب بـ "حبيب أسيود" متزعم زمرة "حركة النضال" الإرهابية ، عقدت اليوم الأربعاء في الفرع 26 من محكمة الثورة الاسلامية برئاسة القاضي أفشاري.
وقال ممثل المدعي العام : " وفقا لتحقيق وزارة الامن واعترافات المتهم  والادلة المتوفرة فان "حبيب اسيود "متهم بالفساد في الأرض من خلال تشكيل وإدارة وتزعم  زمرة  تسمى حركة "النظال العربي لتحرير الاحواز "  وتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية وتدمير الممتلكات العامة الذي نفذته من خلال عمليات مختلفة.

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