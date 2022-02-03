الشيخ سلطان السامعي: على دويلة الامارات الاستعداد لضربة عسكرية ثالثة في حال استمرت في العدوان

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن الشيخ سلطان السامعي تعليقا على تطورات التصعيد العسكري بين الإمارات واليمن "إن قصف الإمارات جاء ردا على تجاهلها للتحذيرات وتراجعها عن قرار انسحابها من المشاركة في العدوان على اليمن وتماديها في الجرائم".

وأكد السامعي في تصريح لوكالة تسنيم "أن على دويلة الإمارات الاستعداد لضربة عسكرية ثالثة في حال استمرارها في في دعم المليشيات في المحافظات اليمنية والتدخل في الشأن اليمني بشكل عام ".

وأضاف "أن الامارات سحبت جزء كبير من قواتها ومرتزقتها قبل سنوات الا أنها في الفترة الأخيرة عادت الى سابق عهدها لمشاركة العدوان و دعم المليشيات في المحافطات الجنوبية والساحل الغربي لليمن".

ونفى الشيخ السامعي "أن تكون المليشيات المدعومة امارتيا قد أعادت تموضعها كما قالت من بعض المناطق في شبوة ومعلقا على أن ما جرى في الحقيقة انسحاب من تلك المناطق بعد الضربة العسكرية الثانية للامارات ".

ورفض السامعي الحديث عن ما يدور خلف الكواليس من مساعي للوساطة والتهدئة. وأشار السامع الى أن معركة استعادة مارب مستمرة مشددا على أن صنعاء ماضية في استعادة محافظة مأرب وكامل التراب اليمني.

وعلق عضو المجلس السياسي الأعلى على ما تضمنه تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ب "أن دول العدوان تمكنت من شراء ذمم وضمائر كل المنظمات الدولية في مقابل انحيازها لدول العدوان منوها الى أن الشعب اليمني غير مهتم بهذه المغالطات".