رئيسي يهنئ "شي جين بينغ" بمناسبة راس السنة الصينية

انني على يقين بان العالم سيشهد بفضل قيادتكم الحكيمة، اقامة الالعاب الأولمبية الشتوية بنجاح في بكين.

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله سيد ابراهيم رئيسي رسالة تهنئة الى نظيره الصيني "شي جين بينغ"، مهنئا فيها لمناسبة راس السنة الصينية، معربا عن سعادته لتزامن هذه المناسبة مع الاعلان عن بدء تنفيذ برنامج التعاون الشامل على مدى 25 عاما بين طهران وبكين.

وتطلع رئيس الجمهورية بان تشهد العلاقات بين ايران والصين، انطلاقا من الثقة السياسية المتبادلة، ارتقاء في جميع المجالات الثنائية والاقليمة والدولية، ولاسيما المصالح المشتركة للدول النامية.

وتمنى رئيسي لـ "جين بينغ" و"الشعب الصيني الصديق"، بالسلامة والموفقية والرقي.

وتابع رئيس الجمهورية مخاطبا نظيره الصيني: انني على يقين بان العالم سيشهد بفضل قيادتكم الحكيمة، اقامة الالعاب الأولمبية الشتوية بنجاح في بكين.