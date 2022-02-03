المنتخب الايراني يفوز على نظيره الاماراتي 1 -0 ويثبت مكانه في الصدارة

فاز المنتخب الايراني لكرة القدم على نظيره الاماراتي 1-0 في مباراة جرت مساء يوم الثلاثاء على ملعب " آزادي" بالعاصمة طهران ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان المنتخب الايراني مع فوزه على نظيره الاماراتي في هذه المباراة التي جرت في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم ، ثبت مكانه في صدارة المجموعة الاولى من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

وسجل اللاعب مهدي طارمي الهدف الوحيد لصالح المنتخب الايراني في الدقيقة 44 من المباراة والذي تصدر المجموعة الاولى برصيد 22 نقطة.

هذا وكان منتخب ايران قد ضمن التأهل الى نهائيات كأس العالم بعد فوزه على العراق الخميس الفائت بطهران في اطار الجولة السابعة من منافسات المجموعة الاولى، حيث سمحت الهيئة الوطنية بالحضور الجماهيري لاول مرة منذ تفشي جائحة كورونا.

وجاءت التشكيلة المنتخب الايراني للقاء الامارات مساء اليوم في طهران كالتالي: امير عابد زادة ، حسين كنعاني ،اميد نور أفكن ، صادق محرمي ، ميلاد محمد ، سعيد عزت اللهي ، وحيد اميري ، علي قلي زادة ، سامان قدوس ، علي رضا جهانبخش ، مهدي طارمي.