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واشنطن سترسل طائرات متطورة إلى أبوظبي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 'البنتاغون' أن واشنطن سترسل طائرات متطورة، وستوفر دعما للدفاع الجوي في الإمارات.
رمز الخبر: ۶۲۴۱۴
تأريخ النشر: 02 February 2022

وقال البنتاغون إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أن بلاده تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد الهجمات الجوية اليمنية.
وكشفت وكالة رويترز أمس الثلاثاء عن نتائج كارثية ومرعبة على الاقتصاد الإماراتي إثر عملية إعصار اليمن 3 التي ضربت مساء الاثنين أهدافا نوعية في أبوظبي ودبي بعدد من الصواريخ الباليستية والطيران المسير.
وذكرت الوكالة أن مؤشرات تعاملات الأسواق الخليجية تراجعت امس الأثنين، مع تراجع مؤشر دبي بأكبر قدر بعد عملية إعصار اليمن 3 التي استهدفت العمق الإماراتي.
وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد جدد في بيان نشره الأثنين، تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات الأجنبية الابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية في الإمارات، معتبرا اياها معرضة للاستهداف في أي وقت.
وأشار العميد سريع إلى أن الإمارات دولة غير آمنة لطالما استمرت بشن الهجمات والعدوان على الشعب اليمني، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي جراء العدوان والحصار الذي يتعرض له أبناء اليمن.

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