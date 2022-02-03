الخزعلي بعد غارات تركية: مقاومو العراق سيلقنون الاحتلال التركي درساً قاسياً

الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخزعلي يدين في تغريدة على "تويتر" الاستهداف التركي لمناطق في العراق.

دان الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، في تغريدة على "تويتر" الانتهاك التركي للسيادة العراقية، وقال إنّه "يتمادى في استهداف المدنيين الآمنين بحجج وذرائع".

وأضاف الخزعلي، أنه "سيأتي الوقت المناسب ليلقن فيه مقاومو العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية".

وكان الخزعلي قال في وقت سابق، إنّ "المقاومة قادرة على فرض إرادة العراقيين، والعمل على إخراج القوات الأجنبية".

وأفادت معلومات أمنية بتحليق طيران حربي تركي في سماء مخمور شرقي الموصل، إضافة إلى سماع دوي انفجارات في منطقة بارا، شمال سنجار في محافظة نينوى.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، مساء الثلاثاء، أنّ الطائرات الحربية التركية تعمل على قصف العديد من مسلحي حزب العمال الكردستاني، في جبال قراتشوغ وشينغال، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وبحسب المعلومات، فإنّ "الطيران الحربي للجيش التركي قصف موقعاً فيه مقاتلين لحزب العمال الكردستاني في جبل قراتشو، وقصف موقعين آخرين لهؤلاء المسلحين في حدود السحيلة في الأرض السورية (مولدريزة)، وموقعين آخرين في جبل شنغال، وباراي حسنور مع سوريا".

وأشارت المعلومات إلى أن الاستهداف أدّى إلى إلحاق أضرار في الأرواح والماديات.