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رئيس غينيا بيساو: تمت السيطرة على الوضع

قال الرئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو في اتصال هاتفي مع مجلة "Jeune Afrique " إنه في أمان.
رمز الخبر: ۶۲۴۰۸
تأريخ النشر: 02 February 2022

وأضاف الرئيس إمبالو: "أنا بخير، لقد تمت السيطرة على الوضع".
وأكد رئيس دولة غينيا بيساو أنه موجود في القصر الرئاسي.
وصرح بأن إطلاق النار استمر 5 ساعات وأن هناك "الكثير من القتلى"، مشيرا إلى أن من نفذوا الهجوم "عناصر معزولة".
وظل الوضع مشوشا في بيساو مساء الثلاثاء عندما أطلقت أعيرة نارية في بداية فترة بعد الظهر في منطقة القصر الحكومي، وكان الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ورئيس وزرائه نونو غوميز نبيام والوزراء هناك لحضور مجلس وزراء إستثنائي.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق، بأن إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة.
وذكرت أن رجالا مدججين بالسلاح أحاطوا بقصر الحكومة، حيث يعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن "العاصمة شهدت ارتباكا بعد إطلاق للنار بالقرب من مؤسسات الدولة".

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