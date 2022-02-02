النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱مشاهدات
‍ پ

انتقادات عسكرية إسرائيلية لخطاب بينيت: ما قاله حول نظام الليزر مغاير للواقع

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود انتقادات في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على خلفية خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي.
رمز الخبر: ۶۲۴۰۷
تأريخ النشر: 02 February 2022

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود انتقادات في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على خطاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مؤتمر معهد "أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" حين قال إنّ "نظام الليزر الحديث لاعتراض الصواريخ سيكون جاهزاً للعمل في غضون عام تقريباً".

وأكد موقع "معاريف" أنه في أعقاب ذلك، قالت مصادر في المؤسسة الأمنية والعسكرية إنّ "العناوين التي قالها بينيت في خطابه مغايرة للواقع".

وذكرت المصادر أنّ "الاختراق حصل في سلسلة من التجارب منذ حوالي عامين، بعد سنوات عديدة من العمل حول هذا الموضوع، ولكن مع ذلك يُقدر أن الأمر سيستغرق 3 سنوات على الأقل حتى تصبح هناك جدوى تشغيلية وعلى مراحل أيضاً".

وتابع الموقع أنّ "المصادر أشارت إلى أنّ الحديث يتعلق بمنظومات من المفترض أن تكمل منظومات الدفاع الموجودة اليوم، مثل القبة الحديدية، وليس استبدالها"، مضيفاً أنّ المصادر قالت إنّ "هذا مشروع مهم ونحن نؤمن به ولكن من السابق لأوانه تسخير الخيول".

ونقلت "معاريف" عن مصادر أخرى تأكيدها أنّ "الحديث عن رافعة غير ضرورية.. ولها اعتبارات سياسية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
محللون صهاينة: ما نراه في الإمارات هو مقدمة لما سيحصل معنا
رئيس غينيا بيساو: تمت السيطرة على الوضع
انتقادات عسكرية إسرائيلية لخطاب بينيت: ما قاله حول نظام الليزر مغاير للواقع
مؤسسات السياسة الخارجية البريطانية الخاصة بالشرق الأوسط
بعد ايام من قصف الامارات تهديد يمني جديد
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
الاحتلال يضيف جهازين جديدين لمراقبة الحدود مع الاردن
الكاظمي يعلن اعتقال خلايا إرهابية متورطة بحادثة العظيم
اللواء الموشكي: دول العدوان تعمل على عسكرة البحر الأحمر
باسيل: لا نية للتخلي عن ورقة التفاهم مع حزب الله بل ننوي تطويرها
الامن العراقي يعثر على كدس عتاد لـ"داعش" في نينوى
عملية تسوية واسعة في مركز مسكنة بريف حلب الشرقي
حزب الله نعى المرجع الكلبايكاني: برحيله خسر العالم الإسلامي والحوزات العلمية عالما وفقيها مقتدرا
أردوغان خلال اجتماع موسع مع ميقاتي: موقفنا ثابت إلى جانب لبنان
الجزائر تستكمل جمع مقترحات الفصائل الفلسطينية حول المصالحة الوطنية
سريع: استهدفنا غرفة عمليات إماراتية تدير المعارك في شبوة
ايران وارمينيا توقعان مذكرة للتعاون السياحي بين البلدين
بعد ايام من قصف الامارات تهديد يمني جديد
مسؤول في الحرس الثوري: الثورة الاسلامية كسرت هيبة اميركا
وفاة المرجع الديني آية الله العظمى صافي كلبایكاني في مدينة قم المقدسة
طهران ابلغت الوكالة الذرية عزمها على انتاج مكونات اجهزة الطرد المركزي في اصفهان
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض)
عملية تسوية واسعة في مركز مسكنة بريف حلب الشرقي
منظمة أميركية توثّق قتل "إسرائيل" 78 طفلاً فلسطينياً العام الماضي
الكاظمي يعلن اعتقال خلايا إرهابية متورطة بحادثة العظيم
باسيل: لا نية للتخلي عن ورقة التفاهم مع حزب الله بل ننوي تطويرها
المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يندد بزيارة رئيس الكيان الصهيوني الى الامارات
الخارجية الإيرانية: إذا اتخذت أمريكا قرارها فيمكن التوصل إلى اتفاق
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
الاحتلال يضيف جهازين جديدين لمراقبة الحدود مع الاردن