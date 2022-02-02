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بعد ايام من قصف الامارات تهديد يمني جديد

جدد المتحدث باسمِ القواتِ المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة على موقع “تويتر” تحذيره لسلطات الامارات. وكتب “لكي تكون آمناً نكرر النصح، وارفقه مع هاشتاغ #اكسبو”.
رمز الخبر: ۶۲۴۰۵
تأريخ النشر: 01 February 2022

يأتي هذا بعد أيام من عملية اعصار اليمن الثالثة ضد العمق الامارتي واستهداف القوات اليمنية مواقع حساسة في أبو ظبي ودبي، بالصواريخِ البالسيتية والطائرات المسيرة، رداً على استمرارِ الإماراتِ في عدوانها على الشعب اليمني وارتكابها الجرائم.
وكانت القوة الصاروخية اليمنية قد استهدفت في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، غرفة عملياتٍ ميدانية تابعة للإماراتِ في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخٍ باليستي أصابَ هدفَه بدقة.
وأوضح العميد سريع أنه نتجَ عن الاستهدافِ مصرع وإصابة عددٍ كبيرٍ من قوى العدوانِ بينهم إماراتيون، موضحاً ان هذه الغرفةَ هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة.

المصدر: المنار

 

 

 

بعد ايام من قصف الامارات تهديد يمني جديد

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