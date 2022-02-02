بعد ايام من قصف الامارات تهديد يمني جديد

يأتي هذا بعد أيام من عملية اعصار اليمن الثالثة ضد العمق الامارتي واستهداف القوات اليمنية مواقع حساسة في أبو ظبي ودبي، بالصواريخِ البالسيتية والطائرات المسيرة، رداً على استمرارِ الإماراتِ في عدوانها على الشعب اليمني وارتكابها الجرائم.

وكانت القوة الصاروخية اليمنية قد استهدفت في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، غرفة عملياتٍ ميدانية تابعة للإماراتِ في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخٍ باليستي أصابَ هدفَه بدقة.

وأوضح العميد سريع أنه نتجَ عن الاستهدافِ مصرع وإصابة عددٍ كبيرٍ من قوى العدوانِ بينهم إماراتيون، موضحاً ان هذه الغرفةَ هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة.

المصدر: المنار