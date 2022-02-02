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الاحتلال يضيف جهازين جديدين لمراقبة الحدود مع الاردن

كشفت وسائل اعلام عبرية بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب "وسائل جديدة تساعدها على جمع المعلومات لمنع تهريب الأسلحة، على الحدود مع الأردن".
رمز الخبر: ۶۲۴۰۳
تأريخ النشر: 01 February 2022

وأفاد موقع "إسرائيل ديفينس" بأنه تم في القطاع الجنوبي من الحدود الأردنية، وضع وسائل جديدة لجمع المعلومات ومنع تهريب الأسلحة، حيث تم وضع وسيلتين جديدتين لجمع المعلومات".

جاءت تفاصيل وسائل جمع المعلومات الجديدة خلال جولة مشتركة للقطاع الجنوبي من الحدود الأردنية بمشاركة قادة القوات الأمنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة لواء يوآف المناطقي، وقائد شرطة المنطقة الجنوبية بيريتس عمار، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، وقائد المنطقة الجنوبية في جهاز الأمن العام "الشاباك" وقادة آخرون.

وكان من موضوعات المناقشة "إنشاء وسائل جديدة لجمع المعلومات في القطاع الجنوبي".

وبحسب موقع "إسرائيل ديفينس" فإن "إحدى الوسائل هو منطاد تكتيكي تم تدشينه في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي كجزء من تعزيز الرصد على الحدود الاردنية، وهو منطاد جديد للمراقبة في منطقة اللواء. أما الجهاز الآخر الذي تم تركيبه في الأيام الأخيرة هو برج (برج حديدي قد يحمل كاميرا متطورة ومجسات) لم ينشر جيش الاحتلال صوره بعد".

مصدر : وكالات

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