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الكاظمي يعلن اعتقال خلايا إرهابية متورطة بحادثة العظيم

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة بمجزرة العظيم، فيما دعا القوى السياسية لتوحيد كلمتها وأفعالها ضد الجماعات الإرهابية.
رمز الخبر: ۶۲۴۰۲
تأريخ النشر: 01 February 2022

وقال الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، "أبارك للقوات الأمنية البطلة التي بذلت جهوداً جبارة خلال الأسبوع الماضي، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية"، مشيراً إلى "إجراء عملية واسعة في منطقة العظيم لتطهير الأرض من الزمر الإرهابية".

وبين، أن "صقور القوة الجوية العراقية نفذوا ضربات استهدفت عدة مواقع لأوكار التنظيم الإرهابي في نقاط نائية عدة، وقتلت أعداداً منهم، بينهم قيادات مهمة عراقيون وأجانب"، لافتاً إلى أنه "خلال زيارة المناطق الحدودية في شمال غرب العراق، عملنا على إجراءات أمنية مشددة ضمن خطة محكمة لمنع أي تسلل للخلايا الإرهابية".

 

وأضاف، أنه "لقد عملت الأجهزة الأمنية والاستخبارية على تتبع خيوط العملية الإرهابية في العظيم، وتمكنت من اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة"، مؤكداً "لا عودة للإرهاب في ظل وجود هذه قواتنا الباسلة".

وتطرق الكاظمي إلى الاعتداء الذي طال مطار بغداد، حيث قال "لقد شهد الأسبوع الماضي حدثاً مؤسفاً جداً، حيث قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابي وجبان على مطار بغداد الدولي"، معتبراً هذه الجماعات بأنها "أصبحت تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها"، مشدداً على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها السياسية أن "توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات".

وتابع، "لا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق. هذا عراق العظماء وعراق السلام وعراق الأمان والأمن وعراق التعاون والشراكة، لا نسمح لأي جهة أو شخص أن تسول له نفسه بأن يضرّ بسمعته بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية".

 

وأتم الكاظمي حديثه بالقول، "لقد تتبعت قواتنا الأمنية خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات، وأؤكد لشعبنا العظيم بأن جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم".

مصدر : وكالات

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