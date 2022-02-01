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الصحة الفلطسطينية: منهم رضيعة.. 12 وفاة بفيروس ’كورونا’

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة و11016 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، بالإضافة إلى تعافي 3977 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
رمز الخبر: ۶۲۳۹۳
تأريخ النشر: 01 February 2022

وأشارت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية، إلى أن 8 وفيات سُجلت في قطاع غزة، 2 في الخليل، منهما رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، و1 في قلقيلية، و1 في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 217، طولكرم 678، الخليل 1004، بيت لحم 681، قلقيلية 247، رام الله والبيرة 1212، سلفيت 249، جنين 426، نابلس 1039، طوباس 116، أريحا والأغوار 198، قطاع غزة 2549، ومدينة القدس 2400.

وأعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين بلغت 87.6%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 190، طولكرم 35، الخليل 194، بيت لحم 187، قلقيلية 6، رام الله والبيرة 200، سلفيت 18، جنين 60، نابلس 202، طوباس 51، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 100، ومدينة القدس 1764.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 82 مريضًا في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 173 مريضًا، منهم 25 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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