لأول مرة.. الكيان الإسرائيلي يشارك في تدريبات عسكرية في البحر الأحمر!

وقالت البحرية الأميركية في بيان إن التدريب الدولي IMX، الذي بدأ يوم أمس الإثنين في البحرين، ويستمر لمدة 18 يوما، يضم تسعة آلاف فرد و50 سفينة، مشيرا إلى أن هذا أيضا أكبر تمرين للأجهزة المسيرة عن بعد مع أكثر من 80 نظاما لطائرات من دون طيار.

من جهته، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة على "تويتر": "سيتدرب أسطول سفن الصواريخ ووحدة المهام تحت المائية مع الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة البحر الأحمر، زاعما ان "التمرين سيعزز الأمن في المنطقة والشراكة الإقليمية".

ويضمّ التدريب عددا من الدول من بينها السعودية وباكستان وسلطنة عمان التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الكيان الاسرائيلي.

وتشارك فيه أيضا كل من الإمارات والبحرين اللتين أعلنتا في سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، في خطوة رفضها المسلمون والفلسطينيون وعدوها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.