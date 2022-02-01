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مهندسة كويتية ترفض التطبيع وتنسحب من "إكسبو دبي"

بعد أيام قليلة من موقف مشرف للاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي، ألغت المهندسة الكويتية والمخترعة العالمية جنان الشهاب مشاركتها رسمياً في معرض "إكسبو دبي".
رمز الخبر: ۶۲۳۸۸
تأريخ النشر: 01 February 2022

وألغت الشهاب مشاركتها رسمياً في معرض "إكسبو دبي" بعد نشر إعلان على حساب المعرض: "لنحتفل مع إسرائيل".
وكان حساب "إكسبو دبي" قد نشر صورة في حسابه في "إنستاغرام" عبر خاصية "الاستوري" لجناح "إسرائيل" في المعرض مع عبارة "لنحتفل مع إسرائيل"، لترد الشهاب عبر خاصية "الاستوري" أيضاً بالقول: "And Unfollow وأعلن انسحابي من الإكسبو".

ولاقى موقف الشهاب الكثير من الترحاب من قبل المغردين العرب في "تويتر"، الذين أشادوا بها وبخطوتها، معبرين عن فخرهم بها وبما فعلته.
هذا وجاء انسحاب الشهاب، بعد أيام على انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، حيث حصد الأخير تعاطفاً شعبياً كويتياً، وحملة تضامن وطني بتعليق صوره في شوارع الكويت العامة.

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