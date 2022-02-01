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طهران ابلغت الوكالة الذرية عزمها على انتاج مكونات اجهزة الطرد المركزي في اصفهان

وأشار غائبي إلى أن المعلومات حول هذه المراقبة ستبقى لدى إيران ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إليها حتى تستأنف إيران التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.
رمز الخبر: ۶۲۳۸۶
تأريخ النشر: 01 February 2022

اعتبر رئيس ممثلية ايران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه تقرير روتيني معتاد وقال انه بحسب هذا التقرير ، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمها على إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في مدينة أصفهان بدلاً من كرج.

وقال غائبي في تصريحه مساء يوم الاثنين عقب اصدار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر قبل ساعات هو تحديث روتيني للوكالة يطلع أعضاء هذه المنظمة على أحدث المعلومات التقنية المتعلقة بأنشطة إيران النووية.

وأضاف: بحسب هذا التقرير ، أبلغت إيران الوكالة أنها تعتزم إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع جديد في أصفهان بدلاً من مجمع "تسا" في كرج والذي لم يبدأ العمل فيه بعد، وستكون الوكالة قادرة وفقا لذلك على تنظيم متطلباتها في المراقبة والاشراف.

وأشار غائبي إلى أن المعلومات حول هذه المراقبة ستبقى لدى إيران ولن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إليها حتى تستأنف إيران التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر كانون الأول (ديسمبر) ، على تركيب كاميرات جديدة في مجمع تسا للطرد المركزي في كرج. وحلت هذه الكاميرات محل الكاميرات التي أزيلت من منشأة كرج في وقت سابق من هذا العام (بسبب الأضرار الناجمة عن العمل التخريبي الذي تعرضت له).

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