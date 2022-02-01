النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يندد بزيارة رئيس الكيان الصهيوني الى الامارات

وتابع البيان، ان الخائنين بحق الشعب الفلسطيني والمقاومة الذين يمدون يد الصداقة الى الصهاينة الجزارين، لن يجلبوا الامن والسلام الى المنطقة اطلاقا.
رمز الخبر: ۶۲۳۸۳
تأريخ النشر: 01 February 2022

ندّد "المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية"، باصرار شيوخ دولة الامارات المتحدة على استقبال كبار مسؤولي الكيان الصهيوني في اراضيها؛ مؤكدة ان هذا الاجراء يصب في توسع نطاق مخطط الاحتلال "من النيل الى الفرات".

واشارت الامانة العامة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية التابع لمجلس الشورى الاسلامي، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين ، الى زيارة رئيس الكيان الصهيوني اللاشرعي لعاصمة الامارات ابوظبي؛ مؤكدة ان خيانة التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض والدموي والمعادي للشعوب، سيوثقها التاريخ.

واضافت، ان محاولات شيوخ دولة الامارات وقادة بعض الدول الخانعة للولايات المتحدة الامريكية، لازالة قبح التطبيع من هذا الكيان القاتل للاطفال، خيانة بحق الاف النساء والرجال من ابناء الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين، الذين ضحوا بانفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي لمخطط الاحتلال الصهيوني.

وتابع البيان، ان الخائنين بحق الشعب الفلسطيني والمقاومة الذين يمدون يد الصداقة الى الصهاينة الجزارين، لن يجلبوا الامن والسلام الى المنطقة اطلاقا.

واستطرد، انه طالما لم يُحدد مصير الاراضي المحتلة في فلسطين عبر المقاومة او اقامة "الاستفتاء العام"، فإن مخطط التطبيع مع الصهاينة سيبقى مرفوضا ولن يصبح حقا مشروعا او شانا داخليا كسائر القضايا المتعلقة بالعلاقات بين كل دولتين.

وشدد البيان وفقا لارنا، على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي سياق دعمها الشامل للشعب الفلسطيني من اجل استيفاء حقه المشروع، وايضا مكافحة الجماعات التكفيرية والدواعش الذين يتلقون الدعم من الصهاينة وامريكا، سوف لن تسمح لهذا الكيان ان يبلغ مناه ومآربه البغيضة عبر الاختفاء وراء الانظمة المساومة والخائنة لترسيخ نفوذه في المنطقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب الله نعى المرجع الكلبايكاني: برحيله خسر العالم الإسلامي والحوزات العلمية عالما وفقيها مقتدرا
أردوغان خلال اجتماع موسع مع ميقاتي: موقفنا ثابت إلى جانب لبنان
الجزائر تستكمل جمع مقترحات الفصائل الفلسطينية حول المصالحة الوطنية
'هنية'يشيد بصمود أهل القدس بمواجهة الإحتلال الاسرائيلي
الصحة الفلطسطينية: منهم رضيعة.. 12 وفاة بفيروس ’كورونا’
برهم صالح يؤكد ترشحه لمنصب الرئاسة العراقية
السيد الحوثي: امريكا والكيان الإسرائيلي هما العدوان الحقيقيان للمسلمين
لأول مرة.. الكيان الإسرائيلي يشارك في تدريبات عسكرية في البحر الأحمر!
الجزائر تسعى لحجب صفة مراقب عن "إسرائيل" في قمة الاتحاد الأفريقي
مهندسة كويتية ترفض التطبيع وتنسحب من "إكسبو دبي"
سريع: استهدفنا غرفة عمليات إماراتية تدير المعارك في شبوة
طهران ابلغت الوكالة الذرية عزمها على انتاج مكونات اجهزة الطرد المركزي في اصفهان
مسؤول في الحرس الثوري: الثورة الاسلامية كسرت هيبة اميركا
ايران وارمينيا توقعان مذكرة للتعاون السياحي بين البلدين
المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يندد بزيارة رئيس الكيان الصهيوني الى الامارات
سريع: استهدفنا غرفة عمليات إماراتية تدير المعارك في شبوة
مشاهد جميلة للهو الشبان وبهجتهم في الثلج بالمسجد الأقصى
لبنان.. يكرم الرياضيين المناهضين للتطبيع بـ 'ذهبية القدس'
بالتفاصيل.. لبنان يعلن عن ضبطه 17 شبكة تجسس ’إسرائيلية’
الأردن: اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا لم تلزمها بحصة محددة
حركة التوحيد الإسلامي: التطبيع خيانة لله ولرسوله والمؤمنين
أبو الغيط من الكويت: لم نناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية
حماس تبحث مع حزب الله أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان
الرئيس السوري يكشف للبوسعيدي ما ينقصه العرب
رعد: الولايات المتحدة تنسق مع "إسرائيل" لتخريب الدول التي لا تخضع لهما
ايران وارمينيا توقعان مذكرة للتعاون السياحي بين البلدين
عبدالسلام يعلق على وضع الإمارات والكيان الإسرائيلي
العفو الدولية تصف كيان الاحتلال بـ 'نظام فصل عنصري'
إعلام إسرائيلي: الهجمات اليمنية على الإمارات رسالةٌ إلى الإسرائيليين أيضاً
مستوطنون صهاينة يهاجمون فتيات في الشيخ جراح بالقدس