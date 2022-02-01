الخارجية الإيرانية: إذا اتخذت أمريكا قرارها فيمكن التوصل إلى اتفاق

يجب أن يخرج الشعب اليمني من هذا الوضع المأساوي بعد سنوات من الحصار، داعيا دول المنطقة أن تسهم في جعل الأيام القادمة أفضل الايام للشعب اليمني.

أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، إلى مباحثات فيينا، وقال، إذا كانت الأطراف الأخرى، وخاصة أمريكا، قد اتخذت قرارها عند عودتها، ولا يكون اقل او اكثر من الاتفاق النووي، فيمكن التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق بسرعة.

وحول المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ان المفاوضات حققت تقدما ملحوظا خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة في المجالات الاربعة ذات الصلة وكان التقدم في بعضها اسرع وملحوظا اكثر فيما شهد تباطؤا في بعضها الاخر نظرا لتقاعس الطرف الاخر وعدم ابدائه المبادرة والابداع اللازم، لذا فاننا ننصح بان يعودوا من عواصمهم بالقرارات اللازمة.

واضاف: لو عادت الاطراف الاخرى خاصة اميركا بالقرارات اللازمة ووافقت على مطالب ايران المحقة وردت ايجابيا على النصوص المقدمة لها ولم تطالب بما يتجاوز الاتفاق النووي فبالامكان الوصول الى اتفاق مستديم يمكن الارتكاز عليه ولا حاجة الى مهل مصطنعة. ينبغي عليهم اتخاذ قرارات سياسية.

وتابع: في مجال رفع الحظر مازالت هنالك قضايا مهمة وملحوظة ولا بد من تحقيق تقدم مقبول في مجال التحقق واخذ الضمانات وان لا تعود اميركا للاستهزاء بالقوانين الدولية من جديد ولا تاخذ رعايانا رهينة بحجة سعيهم الالتفاف على الحظر، كي نتمكن من اغلاق ملف الضمانات.

وأضاف: ان الوفد الايراني قام بصورة مبدعة بكتابة جميع الافكار بصورة محددة ونحن اليوم ننتظر الاطراف الاخرى ونامل بان نصل الى نتيجة جيدة في اقصر فترة زمنية ممكنة في مجال رفع الحظر الذي يعد اليوم جزءا من مهمة زملائنا في وزارة الخارجية.

واوضح انه الى جانب جهود وزارة الخارجية لرفع الحظر تقوم الحكومة بموازاة ذلك بالعمل في مجال اجهاض الحظر وايجاد آليات منطقية للتجارة على الصعيد الدولي حيث حققت تقدما لافتا جدا في هذا المجال.

وحول تصريحات مساعد الخارجية البريطاني في شؤون الشرق الاوسط الذي قال بان الحظر سيلغى في حال التزام ايران بالاتفاق النووي ودعا كذلك الى الوقف الفوري لعملية التخصيب من قبل ايران وكذلك التصريحات الاخيرة لوزيرة الخارجية البريطانية، قال خطيب زادة: اعتقد انه على المفاوضين البريطانيين ان يُخرِجوا مسؤوليهم من الدوار تجاه ما يحدث في فيينا.

واكد متحدث الخارجية الايرانية ان حقوق ايران الحاسمة في مجال التكنولوجيا النووية السلمية لن تتغير واضاف: نحن نعتبر الاتفاق النووي اطار التزامات الطرف الاخر والتزامات ايران في المجال النووي. فليسمحوا بان تتقدم النقاشات في هذا الاطار وان كانت تصريحاتهم تهدف الى تحقيق اغراض داخلية فانني لا ادخل في هذا المجال.

واضاف: ان للمسؤولين البريطانيين تصريحات شاذة حيث ينبغي التحقق عن السبب في هذا الدوار الذي اصابهم.

وحول مسالة المفاوضات بين ايران واميركا قال: ان ما يجري في فيينا في الوقت الحاضر واضح تماما، اذ ان ايران ومجموعة "4+1" تسعيان للاطمئنان الى ان عودة اميركا ستكون موثوقة.

واضاف: اننا وفي ضوء معرفتنا بسلوك الجانب الاميركي اخترنا طريق تبادل الراي مع اميركا بصورة بصورة خطية وغير رسمية عن طريق منسق الاتحاد الاوروبي وسنستمر بهذا الطريق مادامت هنالك حاجة له.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال خطيب زاده إن كيان الاحتلال الصهيوني يستمد حياته من الإرهاب والعنف ويعمل انطلاقا من طبيعته المعتدية على افتعال الازمات لمن يتحرك باتجاه تحرير القدس الشريف.

وحول زيارة الرئيس الصهيوني الأخيرة إلى الإمارات، قال خطيب زاده: إن كيان الاحتلال الصهيوني يستمد حياته من الإرهاب والعنف وينتهج سياسات الفصل العنصري ويمارس القمع و العنصرية مؤكدا ان الكيان وصمة عار على المجتمع البشري ويحاول نقل أزماته إلى الدول الاخري.

وعن التحليلات المختلفة لزيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران ، قال خطيب زاده: ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ في المنطقة أمر طبيعي ، مشددا على ضرورة إجراء مشاورات ثنائية حول القضايا الدولية والإقليمية.

واشار المتحدث باسم الخارجية الي الذكرى السنوية الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني الراحل إلى الوطن وقال : هذه المناسبة تذكرنا بجهاد ونضال الشعب الإيراني ضد الأنظمة الديكتاتورية والاستبداد الداخلي والخارجي.

كما علق على تصريحات وزير الخارجية المغربي حول جهود ايران لنشر المذهب الشيعي في غرب إفريقيا وقال : هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي بهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة لطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب لكن وزير الخارجية المغربي نفسه يعرف أكثر من أي شخص آخر أن اجراءات هذا البلد في مجال ممارسة العنف والتدخلات العسكرية والاستخباراتية في بعض الدول الأخرى ، لقد تسبب في الكثير من التوتر بالمنطقة.

وتابع: يجب على المسؤولين المغاربة العودة إلى أحضان شعوبهم ويتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي بدلاً من ادلاء بمثل هذه التصريحات.

وفيما يتعلق باستخدام وزارة الخارجية الكندية لاسم مزيف للخليج الفارسي، قال: ان الحكومة الكندية تعاملت مع بعض الخلافات السياسية بشكل صبياني وقد نسيت أن هذه الخلافات لا يمكنها أن تؤثر على قضايا واضحة وقانونية ولا يمكن أن تكون أسماء البلدان والمناطق خاضعة للإرادة السياسية لأي بلد.

واضاف: ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الكندية بمثل هذه الاجراءات انطلاقا من طموحاتها السياسية الخاصة وترى الجالية الإيرانية في كندا السلوك المنافق للحكومة الكندية كل يوم، حيث تذرف دموع التماسيح من جهة، وتهاجم الهوية الإيرانية من جهة أخرى مؤكدا ان هذه التصريحات ليس لها أدنى قيمة قانونية ودولية.

وبشأن هجمات التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، قال: هذا التحالف استهدف اليمن بهجماته العمياء وكان الشعب اليمني ضحية هذا العدوان في السنوات الماضية ولطالما حاولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون صوت الشعب اليمني المظلوم وبذلت قصارى جهدها لاستخدام الآليات الدولية لإنهاء معاناته من خلال الأطر السياسية والحوار اليمني- اليمني، مؤكدا أن دائرة العنف التي قامت بها بعض دول المنطقة ضد الشعب اليمني لا تنتهي ما لم تضع حدا لعدوانها.

واضاف: يجب أن يخرج الشعب اليمني من هذا الوضع المأساوي بعد سنوات من الحصار، داعيا دول المنطقة أن تسهم في جعل الأيام القادمة أفضل الايام للشعب اليمني.

وبشأن تبادل الكهرباء بين السعودية والعراق، قال: ندعم تعزيز العلاقات بين دول المنطقة، ومنها العلاقات بين العراق والسعودية معتبرا أن الجهود المبذولة لتوسيع العلاقات بين الدولتين تصب في مصلحة المنطقة خاصة إن العراق بحاجة إلى هذا الدعم والتعاون في مختلف الأبعاد.

وعن اجتماع إيران وكوريا الجنوبية بشأن الاصول الإيرانية المجمدة، قال: ان كوريا الجنوبية مدينة لإيران بعدة مليارات من الدولارات وقدمت اقتراحات خلال اجتماع جمع نائبي وزيري الخارجية الكوري والايراني في فيينا معربا عن أمله في تطبيق المقترحات على ارض الواقع .