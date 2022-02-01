مستوطنون صهاينة يهاجمون فتيات في الشيخ جراح بالقدس

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، فتياتٍ مقدسيات في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن عددا من المستــوطنين حاولوا الاعتداء على فتيات بالضرب والدفع أثناء سيرهن في حي الشيخ جراح، تحت أعين شرطة الاحتلال التي لم تحركْ ساكنا إلا لحماية المستوطنين المعتدين.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أقدم مستوطنون، على تدمير عدد من أشجار الزيتون في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار في محافظة بيت لحم حسن بريجية أن مجموعة من مستوطني "ابي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين في القرية قاموا بتدمير 100 شجرة زيتون، تعود للمواطنين هاشم وعودة الرشايدة.

وأشار إلى أن المستوطنين جلبوا قبل أعمال التدمير العشرات من الأغنام في الأرض لرعيها.