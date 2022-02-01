النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۱مشاهدات
‍ پ

لبنان.. يكرم الرياضيين المناهضين للتطبيع بـ 'ذهبية القدس'

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الاثنين، فعاليات "الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع"، الذي نظمته "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"، بحضور شخصيات رسمية ورياضية.
رمز الخبر: ۶۲۳۶۸
تأريخ النشر: 31 January 2022

وأوضحت الحملة في بيان، أن الملتقى الذي يُعقد تحت اسم "آفاق الرياضة المناهِضة للتطبيع"، سيستمر حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل، وسيشهد تكريم رياضيين انسحبوا من المنافسات الرياضية، رفضاً للتطبيع مع الاحتلال، بميدالية "ذهبية القدس".

وبحسب البيان؛ ناقش الملتقى في يومه الأول، تحديات الرياضة بفلسطين، في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتجارب الرياضيين الشخصية في مناهضة التطبيع.

وقال مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، عبدالسلام هنية، إن "الرياضة الفلسطينية رسالة تحدٍّ وإصرار، رغم التحديات التي يواجهها الرياضيون، والتي تبدأ بالاعتقال، ولا تنتهي بعدم منح تصريحات لهم".

وأشار هنية خلال مشاركته في الجلسة الأولى، إلى التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، وما يمارسه الاحتلال بحق الرياضيين، واستهدافهم طوال السنوات الماضية، وارتقاء مئات الشهداء من الأبطال الرياضيين، واستهداف وتدمير الملاعب والأندية والمرافق الرياضية.

وأوضح أن "الرياضة الفلسطينية، رغم هذه التحديات، تؤدي دورًا مهمًا في احتضان الشباب، والارتقاء بالمواهب، وأصبح اللاعب الفلسطيني قادرًا على خوض الاحتراف في الأندية العربية والأوروبية".

وفي السياق ذاته؛ قال لاعبون ومعلقون رياضيون حضروا الجلسة، "إن الرياضة أخلاق ومواقف، ويجب على كل واحد منّا أن يعتبر نفسه من جنود الشعب الفلسطيني".

وأكدوا على ضرورة دعم الرياضيين الرافضين للتطبيع، الذين خسروا بطولات وجوائز، وتكريمهم لضمان استمرارية نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتوا إلى دور الإعلام، باعتباره "أقوى سلاح في القضية الفلسطينية، ولا بد من دعمه، كي تعي الشعوب أهمية مناهضة التطبيع".

و"الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"، هي تجمع لمؤسسات مجتمع مدني من 80 بلداً حول العالم؛ لدعم حق العودة إلى فلسطين، بحسب القائمين على الحملة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سريع: استهدفنا غرفة عمليات إماراتية تدير المعارك في شبوة
طهران ابلغت الوكالة الذرية عزمها على انتاج مكونات اجهزة الطرد المركزي في اصفهان
مسؤول في الحرس الثوري: الثورة الاسلامية كسرت هيبة اميركا
ايران وارمينيا توقعان مذكرة للتعاون السياحي بين البلدين
المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يندد بزيارة رئيس الكيان الصهيوني الى الامارات
الخارجية الإيرانية: إذا اتخذت أمريكا قرارها فيمكن التوصل إلى اتفاق
منظمة أميركية توثّق قتل "إسرائيل" 78 طفلاً فلسطينياً العام الماضي
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض)
وفاة المرجع الديني آية الله العظمى صافي كلبایكاني في مدينة قم المقدسة
مشاهد جميلة للهو الشبان وبهجتهم في الثلج بالمسجد الأقصى
حماس تبحث مع حزب الله أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان
مستوطنون صهاينة يهاجمون فتيات في الشيخ جراح بالقدس
حركة التوحيد الإسلامي: التطبيع خيانة لله ولرسوله والمؤمنين
عبدالسلام يعلق على وضع الإمارات والكيان الإسرائيلي
الرئيس السوري يكشف للبوسعيدي ما ينقصه العرب
لبنان.. يكرم الرياضيين المناهضين للتطبيع بـ 'ذهبية القدس'
مشاهد جميلة للهو الشبان وبهجتهم في الثلج بالمسجد الأقصى
حركة التوحيد الإسلامي: التطبيع خيانة لله ولرسوله والمؤمنين
الأردن: اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا لم تلزمها بحصة محددة
بالتفاصيل.. لبنان يعلن عن ضبطه 17 شبكة تجسس ’إسرائيلية’
حماس تبحث مع حزب الله أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان
مستوطنون صهاينة يهاجمون فتيات في الشيخ جراح بالقدس
الرئيس السوري يكشف للبوسعيدي ما ينقصه العرب
أبو الغيط من الكويت: لم نناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية
عبدالسلام يعلق على وضع الإمارات والكيان الإسرائيلي
العفو الدولية تصف كيان الاحتلال بـ 'نظام فصل عنصري'
إعلام إسرائيلي: الهجمات اليمنية على الإمارات رسالةٌ إلى الإسرائيليين أيضاً
المشّاط: استمرار العدوان سيشكّل مخاطر على الاقتصاد في الإمارات
وزير الخارجية الجزائري: متفائلون بشأن المصالحة الفلسطينية
رعد: الولايات المتحدة تنسق مع "إسرائيل" لتخريب الدول التي لا تخضع لهما