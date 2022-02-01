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بسبب العملية اليمنية... هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية

أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية تهبط في التعاملات المبكرة، ومؤشر سوق دبي كان الأكثر خسارةً نتيجة عملية "إعصار اليمن" الثالثةـ
رمز الخبر: ۶۲۳۶۳
تأريخ النشر: 31 January 2022

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، وكان مؤشر دبي أكبر خاسر، نتيجة عملية "إعصار اليمن" الثالثةـ التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية رداً على اعتداءات دول التحالف ضد اليمن الأخيرة.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنه "تم اعتراض صاروخ". ولم تذكر إن كان الصاروخ استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي أم دبي مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط.
وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 1.2٪ مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه فنزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 4% وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.4%.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.2% ليتوقف ارتفاع استمر لأربع جلسات متتالية ونزل سهم بنك أبوظبي الأول 0.2%.
وفي قطر نزل المؤشر الرئيسي 0.1 % مواصلاً خسائره من الجلسة السابقة وهبط سهم البنك التجاري القطري 2.9٪ وسهم بنك قطر الإسلامي 0.9٪.
وخالف مؤشر السوق السعودية الاتجاه العام ليرتفع 0.1 ٪ مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.5٪ وبنك الإنماء 0.9٪.

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