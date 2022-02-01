النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية "إعصار اليمن" الثالثة

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يعلن أنّ القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً تحمل اسم"إعصار اليمن الثالثة"، استهدفت عمق الإمارات. 
رمز الخبر: ۶۲۳۶۲
تأريخ النشر: 31 January 2022

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، أنّ القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً حملت اسم "إعصار اليمن الثالثة"، واستهدفت عمق  الإمارات. 
وقال سريع: "تم ضرب أهدافٍ نوعية ومهمة في إمارة أبو ظبي بعددٍ من صواريخ "ذو الفقار" البالستية"، كما "تم ضرب أهدافٍ حساسةٍ في إمارة دبي بعددٍ من الطائرات المسيرة نوع صماد 3". 

وأكّد أنّ "دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة ما دامت أدوات العدو الإسرائيلي فيها مستمرة بالعدوان علينا"، داعياً المواطنينَ والمقيمين والشركات إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية، لكونها عرضةً للاستهداف. 
كما شدد سريع على أنّ "القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى شعب اليمن العظيم يعاني ويلات الحصار والعدوان"، مضيفاً: "نحن مستمرون في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار". 

الوتيري: لدينا أسلحة ردع جديدة ستفاجئ الجميع

وفي السياق نفسه، أكّد الخبير العسكري رشاد الوتيري أنّ "المراكز الحيوية المستهدفة في أبو ظبي تشمل مراكز عسكرية واقتصادية"، مشيراً إلى أنّ "هناك ضربات أخرى مقبلة على الإمارات ستكون قاصمة". 
وفي حديث مع الميادين، شدد الوتيري على أنّ "لدينا أسلحة ردع جديدة ستفاجئ الجميع، ولدينا بنك أهداف كبير"، لافتاً إلى أنّ "القوات المسلحة اليمنية هي الحامي الشرعي لدول الخليج بوجه إسرائيل". 
كما صرّح قائلاً: "سيتم استهداف المواقع العسكرية الكبيرة في الإمارات إذا استمر العدوان على اليمن". 
ورداً على تصعيد العدوان وجرائمه، نفّذت القوات الصاروخية والمسيّرة اليمينة عملية "إعصار اليمن الثانية"، وجرى استهداف موقع الظفرة الجوية ومواقع حيوية في دبي بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ.

وأشار سريع إلى أنّ "القوات اليمنية استهدفت مواقع حيوية في دبي بعددٍ كبير من المسيرات من طراز صماد 3"، مؤكداً أنّها "استهدفت أيضاً قاعدة شارورة السعودية بمسيرات من طراز صماد وقاصف 2K، ومواقع سعودية في جيزان وعسير".
يُشار إلى أنّ  عملية "إعصار اليمن" الأولى استهدفت في 17 كانون الثاني/يناير الحالي مواقع حساسة في العمق الإماراتي، هي صهاريج بترولية في منطقة مصفح "آيكاد 3"، قرب خزانات أدنوك، والإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد العاطفي، إنّ الفترة المقبلة ستشهد "ضربات موجعة في عمق دول العدوان، وفي مناطق لا تتوقّعها، وهذا حق مشروع للشعب اليمني"، في إطار مراحل عملية "إعصار اليمن"، مشيراً إلى أنّ "تصعيد العدوان لا يساعد على إنهاء الحرب، بل يزيد في توسيع نطاقها الجغرافي، وتقويض فرص السلام، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سريع: استهدفنا غرفة عمليات إماراتية تدير المعارك في شبوة
طهران ابلغت الوكالة الذرية عزمها على انتاج مكونات اجهزة الطرد المركزي في اصفهان
مسؤول في الحرس الثوري: الثورة الاسلامية كسرت هيبة اميركا
ايران وارمينيا توقعان مذكرة للتعاون السياحي بين البلدين
المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية يندد بزيارة رئيس الكيان الصهيوني الى الامارات
الخارجية الإيرانية: إذا اتخذت أمريكا قرارها فيمكن التوصل إلى اتفاق
منظمة أميركية توثّق قتل "إسرائيل" 78 طفلاً فلسطينياً العام الماضي
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض)
وفاة المرجع الديني آية الله العظمى صافي كلبایكاني في مدينة قم المقدسة
مشاهد جميلة للهو الشبان وبهجتهم في الثلج بالمسجد الأقصى
حماس تبحث مع حزب الله أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان
مستوطنون صهاينة يهاجمون فتيات في الشيخ جراح بالقدس
حركة التوحيد الإسلامي: التطبيع خيانة لله ولرسوله والمؤمنين
عبدالسلام يعلق على وضع الإمارات والكيان الإسرائيلي
الرئيس السوري يكشف للبوسعيدي ما ينقصه العرب
لبنان.. يكرم الرياضيين المناهضين للتطبيع بـ 'ذهبية القدس'
مشاهد جميلة للهو الشبان وبهجتهم في الثلج بالمسجد الأقصى
حركة التوحيد الإسلامي: التطبيع خيانة لله ولرسوله والمؤمنين
الأردن: اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا لم تلزمها بحصة محددة
بالتفاصيل.. لبنان يعلن عن ضبطه 17 شبكة تجسس ’إسرائيلية’
حماس تبحث مع حزب الله أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان
مستوطنون صهاينة يهاجمون فتيات في الشيخ جراح بالقدس
الرئيس السوري يكشف للبوسعيدي ما ينقصه العرب
أبو الغيط من الكويت: لم نناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية
عبدالسلام يعلق على وضع الإمارات والكيان الإسرائيلي
العفو الدولية تصف كيان الاحتلال بـ 'نظام فصل عنصري'
إعلام إسرائيلي: الهجمات اليمنية على الإمارات رسالةٌ إلى الإسرائيليين أيضاً
المشّاط: استمرار العدوان سيشكّل مخاطر على الاقتصاد في الإمارات
وزير الخارجية الجزائري: متفائلون بشأن المصالحة الفلسطينية
رعد: الولايات المتحدة تنسق مع "إسرائيل" لتخريب الدول التي لا تخضع لهما