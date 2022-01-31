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الايراني "محسن بهشتي راد" يحصد ذهبية كأس العالم لتسلق الجليد

رمز الخبر: ۶۲۳۶۰
تأريخ النشر: 30 January 2022

أحرز الإيراني محسن بهشتي راد الميدالية الذهبية في مادة السرعة في كأس العالم لتسلق الجليد في منطقة "ساس في" السويسرية.

وتمكن محسن بهشتي راد من الوصول الى خط النهاية في9ر6 ثواني وتوج بطلا في مادة السرعة.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها متسابق من بلد غير روسيا بالميدالية الذهبية في مادة السرعة في كاس العالم لتسلق الجليد.

وستقام يوم السبت مسابقات نصف النهائي والمرحلة الأخيرة من مادة "Lead climbing" بكأس العالم لتسلق الجليد.

وتاهل الايراني محمد رضا صفدريان إلى نصف النهائي.

وسبق لصفدريان أن فاز ببرونزية ببطولة العالم 2017 في فرنسا والميدالية الفضية ببطولة آسيا 2016 في كوريا الجنوبية.

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