برلماني ايراني يؤكد الحاجة الماسة للصادرات في ظل الحظر والحصار الاقتصادي

اليوم حيث تواجه البلاد الحصار الاقتصادي واشد اجراءات الحظر فاننا بحاجة الى الصادرات اكثر من اي وقت آخر.

اكد النائب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي رضا باك فطرت الحاجة الماسة للصادرات في ظل الحظر والحصار الاقتصادي على البلاد.

وقال باك فطرت في كلمته مساء السبت خلال مراسم اليوم الوطني للصادرات وتكريم المصدرين النموذجيين في محافظة فارس جنوب ايران: اليوم حيث تواجه البلاد الحصار الاقتصادي واشد اجراءات الحظر فاننا بحاجة الى الصادرات اكثر من اي وقت آخر.

واشار الى حجم صادرات البلاد البالغ ما بين 30 الى 40 مليار دولار سنويا وغالبيته مرتبط بقطاع النفط والبتروكيمياويات، مؤكدا ضرورة تعزيز قطاع الصادرات من خلال وضع القوانين الميسرة والداعمة وتذليل العقبات التي تعترض هذا السبيل.

ودعا النائب باك فطرت الى توفير حاجات المستهلكين الداخليين والدول الجارة عن طريق تعزيز الانتاج الداخلي واضاف: هنالك 85 مليون مستهلك داخلي ونحو 800 مليون مستهلك في الدول الجارة لنا حيث تبلغ حصة ايران في توفير حاجة هذه الدول 2 بالمائة فقط وبالامكان رفعه الى 6 بالمائة بسهولة.