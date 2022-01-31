مورا: محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات السياسية

وأضاف مورا ان المشاركين سيعودون إلى بلدانهم للتشاور وتلقي التعليمات، مؤكدا أننا الان بحاجة الى قرارات سياسية.

تعقيبا على تعليق مفاوضات فيينا لعدة ايام قال ممثل الاتحاد الأوروبي انريكي مورا، ان المحادثات وصلت الى مرحلة اتخاذ القرارات السياسية.

وفي تغريدة على تويتر نشرها مساء الجمعة، قال ان الجولة الثامنة من محادثات فيينا، والتي بدأت في 27 ديسمبر، كانت واحدة من أطول جولات المحادثات حتى الآن، وتعليقها خلال الايام القادمة عبارة عن فترة استراحة.

وأضاف مورا ان المشاركين سيعودون إلى بلدانهم للتشاور وتلقي التعليمات، مؤكدا أننا الان بحاجة الى قرارات سياسية.

يذكر ان الاطراف المشاركة في محادثات فيينا قررت تعليق المحادثات ابتدأ من يوم غد السبت ولعدة ايام .