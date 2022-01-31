سرعة الاتفاق النهائي في فيينا رهن بقرارات الأطراف الاخرى

وأشار المصدر المطلع إلى أن الجولة الثامنة من المحادثات ستستأنف بعد هذا التوقف القصير، موضحا إن المحادثات بمجموعها كانت بناءة وتتقدم .

اشار مصدر مطلع الى توقف الجولة الثامنة من محادثات فيينا لرفع الحظر، وقال: أن الاطراف الاخرى اذا اتخذت القرارات اللازمة بعد عودتها الى بلدانها فسيكون بالامكان التحرك اسرع نحو الاتفاق.

ونقل مراسلنا في فيينا عن المصدر قوله : ان الاتفاق على عودة الوفود المشاركة الى بلدانها لغرض التشاور نابع من اهمية المواضيع المتبقية فضرورة اتخاذ قرارات سياسية.

وأشار المصدر المطلع إلى أن الجولة الثامنة من المحادثات ستستأنف بعد هذا التوقف القصير، موضحا إن المحادثات بمجموعها كانت بناءة وتتقدم .

يذكر ان الاطراف المشاركة في محادثات فيينا قررت تعليق المحادثات ابتدأ من يوم غد السبت ولعدة ايام .