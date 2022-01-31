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التجارة الخارجية الايرانية تسجّل نموا بنسبة 34 % في غضون 5 اشهر

ان زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الاجنبي لشراء السلع الاساسية، من اهم الانجازات التي حققتها الحكومة الايرانية الجديدة خلال الفترة الاخيرة.
رمز الخبر: ۶۲۳۵۳
تأريخ النشر: 30 January 2022

بحسب الاحصائيات الرسمية في البلاد، فقد سجّلت التجارة الخارجية الايرانية زيادة بنسبة 34 بالمئة في غضون الاشهر الخمسة الاخيرة.

وتفيد التقارير الاحصائية حول تقييم اداء الحكومة الايرانية الجديدة في غضون الاشهر الماضية، ان قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد بلغت 21 مليارا و102 مليون دولار وقيمة الواردات 24 مليارا و842 مليون دولار؛ وبما يشير الى 34 في المئة زيادة مقارنة بالاشهر الخمس الاخيرة من عهد الحكومة السابقة.

وفي مجال الصادرات النفطية، فقد نوهت الاحصائيات بان حكومة "رئيسي" استطاعت في سياق الالتفاف على الحظر الظالم وافشال نتائجه، ان تحقق زيادة بواقع 40 بالمئة من حيث الحجم، و100% في قيمة الصادرات خلال الاشهر الخمس الاخيرة.

الى ذلك، اعتبر وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني "احسان خاندوزي"، ان زيادة الصادرات النفطية وتوفير النقد الاجنبي لشراء السلع الاساسية، من اهم الانجازات التي حققتها الحكومة الايرانية الجديدة خلال الفترة الاخيرة.

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