بنك التجارة العراقي يفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة

بعثت برسالة الى اتحاد الصناعات الغذائية والدوائية والصحية في البلاد لتقديم لوائح بالمواد المقترحة للاستيراد بشكل فوري، بناءاً على إفراج بنك التجارة العراقي TBI عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديه.

اعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية ان بنك التجارة العراقي TBI قد افرج عن الارصدة الايرانية المجمدة لديه.

وعقب الرسالة التي بعثها رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية الى عدد من مساعدي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، والجهاد الزراعي حول الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة، فان مسؤولة مكتب الصناعات الغذائية والدوائية بوزارة الصناعة هما الوندي، بعثت برسالة الى اتحاد الصناعات الغذائية والدوائية والصحية في البلاد لتقديم لوائح بالمواد المقترحة للاستيراد بشكل فوري، بناءاً على إفراج بنك التجارة العراقي TBI عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديه.