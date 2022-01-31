الرئيس الأوكراني: حديث الغرب عن غزو روسي يزعزع استقرار بلدنا

وفيما رفض الرئيس الأوكراني ترديد مثل هذا الكلام، جزم بأن "زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد أكبر تهديد لأوكرانيا"، على حد تعبيره.

ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.

وحسب تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، قال زيلينسكي: "الحديث عن غزو روسي وشيك لبلادنا يعرض اقتصاد أوكرانيا للخطر".

كما أكد أن "هناك إشارات، حتى من قادة دول محترمين، إنهم يقولون إن حربا سوف تندلع غدا"، وعقب على ذلك واصفا إياه بأنه "ذعر"، متسائلا: "كم سيكلف ذلك دولتنا؟".

وفيما رفض الرئيس الأوكراني ترديد مثل هذا الكلام، جزم بأن "زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد أكبر تهديد لأوكرانيا"، على حد تعبيره.