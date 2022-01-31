النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

الخارجية الإيرانية تدين استهداف مطار بغداد

وقال خطيب زاده ان مثل هذه الاعمال المشبوهة تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين.
رمز الخبر: ۶۲۳۴۸
تأريخ النشر: 30 January 2022

أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، استهداف مطار بغداد الدولي واعتبر ذلك يهدف الى زعزعة امن واستقرار العراق.

وقال خطيب زاده ان مثل هذه الاعمال المشبوهة تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام ارساء وصون الامن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الامن الشامل فيه ووحدة اراضيه وتدعم اجراءات الحكومة العراقية لارساء الامن والاستقرار في البلاد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأسطورة محمود فرشجيان.. رائد فن المنمنمات في إيران
العميد سريع: نحذر التحالف من أي حماقة ضد السفينة الإماراتية المحتجزة
الايراني "محسن بهشتي راد" يحصد ذهبية كأس العالم لتسلق الجليد
برلماني ايراني يؤكد الحاجة الماسة للصادرات في ظل الحظر والحصار الاقتصادي
عضو اللجنة الاجتماعية النيابية: امريكا تسعى وراء كسب الوقت لتشديد الحظر
أمير عبداللهيان: علاقات البلاد الخارجية تشهد انفراجا
مورا: محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات السياسية
مساعد رئيس الجمهورية: التنمية القروية اولوية رئيسية للحكومة
سرعة الاتفاق النهائي في فيينا رهن بقرارات الأطراف الاخرى
التجارة الخارجية الايرانية تسجّل نموا بنسبة 34 % في غضون 5 اشهر
قائد القوة البحرية يؤكد على الاستفادة من الطاقات الداخلية في الصناعات البحرية
رئيسي يهنئ بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين ايران وكازاخستان
بنك التجارة العراقي يفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة
الرئيس الأوكراني: حديث الغرب عن غزو روسي يزعزع استقرار بلدنا
الخارجية الإيرانية تدين استهداف مطار بغداد
رئيسي يهنئ بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين ايران وكازاخستان
تحالف الفتح: أمريكا تحاول تحقيق أهداف "الشرق الأوسط الكبير" داخل العراق
برلماني ايراني يؤكد الحاجة الماسة للصادرات في ظل الحظر والحصار الاقتصادي
مساعد رئيس الجمهورية: التنمية القروية اولوية رئيسية للحكومة
قائد القوة البحرية يؤكد على الاستفادة من الطاقات الداخلية في الصناعات البحرية
العميد سريع: نحذر التحالف من أي حماقة ضد السفينة الإماراتية المحتجزة
الخارجية الإيرانية تدين استهداف مطار بغداد
شركة النفط اليمنية: الوضع الحالي ينذر بكارثة إنسانية خلال الأيام القليلة القادمة
مورا: محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات السياسية
الرئيس الأوكراني: حديث الغرب عن غزو روسي يزعزع استقرار بلدنا
عضو اللجنة الاجتماعية النيابية: امريكا تسعى وراء كسب الوقت لتشديد الحظر
الايراني "محسن بهشتي راد" يحصد ذهبية كأس العالم لتسلق الجليد
التجارة الخارجية الايرانية تسجّل نموا بنسبة 34 % في غضون 5 اشهر
بنك التجارة العراقي يفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة
سرعة الاتفاق النهائي في فيينا رهن بقرارات الأطراف الاخرى