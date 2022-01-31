تحالف الفتح: أمريكا تحاول تحقيق أهداف "الشرق الأوسط الكبير" داخل العراق

وكان الخبير السياسي والأمني كاظم الحاج قد حذر ، في وقت سابق، من قيام أمريكا بزرع قنابل موقوتة بنقل إرهابيي “مخيم الهول” إلى العراق ، فيما شدد على الحكومة العراقية ضرورة منعهم من دخول البلاد لخطورتهم البالغة”.

اكد عضو تحالف الفتح، عائد الهلالي ، السبت ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة تحقيق أهدافها المرتبطة بمصطلح “الشرق الأوسط الكبير”.

وقال الهلالي لوكالة / المعلومة /، إن “أمريكا تحاول خلط الأوراق في المنطقة بدءا من أوكرانيا والاحتكاك بينها وبين روسيا و الإحداث التي حصلت في كازاخستان وصولا إلى الملفات العراقية فهي تحاول أن تذهب باتجاه الشرق الأوسط الكبير”، مبينا أن” المصطلح الذي أطلقته "كونداليزا رايس" في الكونغرس الأمريكي عام 2005 يجب أن يكون هناك شرق أوسط كبير وفق المعاير الأمريكية التي وضعتها بناء على مصالحها الشخصية تعمل واشنطن اليوم على تحقيقه أهدافها من خلال المؤامرات التي تحيكها في المنطقة”.

وأضاف، أن” أمريكا التي استطاعت إدخال عناصر داعش الإرهابي إلى العراق في عام 2014، تحاول ألان تغيير السيناريوهات والعبث بأوراق المنطقة عن طريق تهريب إرهابيي سجن الحسكة في سوريا ومحاولة نقل إرهابيي “مخيم الهول” إلى داخل الأراضي العراقية”.

وكان الخبير السياسي والأمني كاظم الحاج قد حذر ، في وقت سابق، من قيام أمريكا بزرع قنابل موقوتة بنقل إرهابيي “مخيم الهول” إلى العراق ، فيما شدد على الحكومة العراقية ضرورة منعهم من دخول البلاد لخطورتهم البالغة”.